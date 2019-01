Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu vann 2:1 sigur í vináttuleik gegn Skotum á La Manga í dag eins og áður hefur komið fram hér á mbl.is.

Elín Metta Jensen skoraði bæði mörk íslenska liðsins í upphafi síðari hálfleik og mörkin má sjá í meðfylgjandi myndskeiði.

👇The goals from our game against @ScotlandNT today.#dottir pic.twitter.com/93u4wUzGcR