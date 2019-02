🇩🇪 Bundesliga Team of the Week -- @DieRotenBullen are the dominant side in this XI



Lukás Hrádecky

Lukasz Piszczek

Willi Orban@j_brooks25

Marcel Halstenberg@HazardThorgan8

Janik Haberer@tyler_adams14@leonbailey@stindl28

Alfred Finnbogasonhttps://t.co/m9Ss60TZR4 pic.twitter.com/kKkhqQTaGK