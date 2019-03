Strákarnir tryggðu sér sæti á EM

Strákarnir í U17 ára landsliðinu í knattspyrnu tryggðu sér í dag sæti í lokakeppni Evrópumótsins sem fram fer á Írlandi í maí.

Ísland mætti Hvíta-Rússlandi í þriðja og síðasta leik sínum í milliriðli undankeppninnar í Þýskalandi í dag og fagnaði 4:1 sigri.

Skagamaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson, leikmaður sænska liðsins Norrköping, skoraði tvö fyrstu mörkin á 13. og 49. mínútu, Andri Lucas Guðjohnsen, sem spilar með unglingaliði Real Madrid, skoraði þriðja markið á 73. mínútu og Andri Fannar Baldursson, sem nýlega samdi við ítalska liðið Bologna, skoraði fjórða markið úr vítaspyrnu á 86. mínútu. Hvít-Rússar, sem léku manni færri síðustu 20 mínúturnar, náðu að laga stöðuna á 88. mínútu.

Í hinum leiknum í riðlinum báru Þjóðverjar sigurorð af Slóvenum 1:0.

Íslendingar unnu riðilinn með 7 stig, Þjóðverjar urðu í öðru sæti með 5, Hvít-Rússar í þriðja sæti með 2 stig og Slóvenar ráku lestina með ekkert stig. Efsta lið riðlanna átta fer áfram í úrslitakeppnina, ásamt þeim sjö með bestan árangur í öðru sæti.

Evrópumótið verður haldið dagana 3.-19. maí en dregið verður í riðla í Dublin 4. apríl.

Byrjunarlið Íslands:

Ólafur Kristófer Helgason (M)

Róbert Orri Þorkelsson

Oliver Stefánsson (F)

Jón Gísli Eyland Gíslason

We will be playing at the #U17EURO



Þvílík frammistaða hjá strákunum!@UEFAcom #fyririsland pic.twitter.com/vwSe1b2mW4