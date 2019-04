Mögnuð tilþrif Karólínu vekja athygli

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu skipað leikmönnum 19 ára og yngri mætti Rússlandi í undankeppni EM í byrjun mánaðar. Leikurinn endaði með 2:2-jafntefli.

Stefanía Ragnarsdóttir jafnaði í 2:2 með marki á 67. mínútu og hefur markið fengið verðskuldaða athygli.

Fyrst og fremst hafa tilþrif Karólínu Leu Vilhjálmsdóttir, leikmanns Breiðabliks vakið athygli. Karólína lagði upp markið með glæsilegum tilþrifum og má sjá þau hér fyrir neðan.

Ísland tapaði fyrir Hollandi í lokaleik sínum í undankeppninni og missti af sæti í lokakeppni EM.

When you don't score, but everyone knows it was all you 🔥🔥🔥

