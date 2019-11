Landsliðsmarkmaðurinn áfram í Hafnarfirði

FH og færeyski landsliðsmarkmaðurinn Gunnar Nielsen komust í dag að samkomulagi um að framlengja samstarf sitt til ársins 2021. Gunnar hefur verið í herbúðum FH síðan 2016, eftir eitt tímabil með Stjörnunni.

Gunnar missti aðeins af einum deildarleik með FH frá 2016 til 2018 en hann lék aðeins þrjá deildarleiki á síðustu leiktíð.

Gunnar meiddist snemma móts og Daði Freyr Arnarson, sem byrjaði tímabilið sem þriðji markmaður FH, hélt sæti sínu í markinu með góðri frammistöðu, eftir að Færeyingurinn hafði náð fullum bata.

Gunnar hefur leikið 109 leiki með FH og Stjörnunni og 57 landsleiki fyrir Færeyjar. Hann var á sínum tíma á mála hjá ensku félögunum Blackburn og Manchester City.

Gleðifréttir úr Kaplakrika: Gunnar Nielsen skrifaði í dag undir nýjan samning við FH sem gildir út tímabilið 2021. #ViðerumFH

