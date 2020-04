Vesturbæingar heiðruðu heilbrigðisstarfsfólk

View this post on Instagram

Á þessum fordæmalausu tímum þar sem allt samfélagið okkar er lamað af COVID-19. Samkomubann gildir í landinu og engar æfingar eru nema þá bara heimaæfingar. Við hjá Mfl.KR kvk viljum þakka öllum þeim sem eru í framlínunni kærlega fyrir. Við erum með tvo leikmenn úr okkar liði sem eru í þessum frábæra hóp, þær Katrín Ásbjörns @katrinasbjorns og Þórdís Hrönn @thordish . Við erum ótrúlega stoltar af þeim og þeirra framlagi. Við ákváðum því í samstarfi við Lemon @lemoniceland að senda þeim smá glaðning og færðum þeim samlokur og djús á deildirnar þeirra á Landspítalanum. Við skorum á mfl karla KR @krreykjavik1899 og mfl kvk Stjörnunnar @stjarnan.mflkvk að láta gott af sér leiða og gefa til framlínunnar því öll þekkjum við einhvern sem er að berjast fyrir okkur! Við hlökkum til að sjá ykkur á vellinum í sumar Haldið áfram að vera dugleg að æfa! Við þurfum að hjálpast að og gera þetta saman öll sem ein! @heimavollurinn @fotboltinet

