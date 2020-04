Dró upp hníf og hótaði að drepa formanninn

Gunnar Níelsson, fyrrverandi formaður knattspyrnudeildar KA, fékk líflátshótun árið 2012 frá ítölskum framherja sem kom til KA á reynslu en frá þessi greindi hann í samtali við vefmiðilinn fótbolti.net. Ítalinn, sem hafði einnig verið á reynslu hjá ÍBV, kom til KA undir lok félagaskiptagluggans og náði einni æfingu með liðinu áður en hann var sendur heim.

„Hann leit mjög „fancy“ út þessi drengur og sjálfstraustið var ekki lítið,“ segir Gunnar í samtali við fótbolti.net. Leikmaðurinn var hins vegar skólaus og þurfti að fá lánaða takkaskó hjá leikmanni KA. Eftir þetta atvik vöknuðu upp efasemdir hjá formanninum og eftir að hafa fylgst með æfingunni var hann nánast orðlaus.

„Ég hugsaði hvernig í fjandanum er hægt að gleyma skóm þegar maður er að fara á trial upp á líf og dauða? Á æfingunni skaut hann ýmist með leggnum, hitti ekki eða skaut himinhátt yfir. Hann var hræðilegur vægast sagt. Ég fór til kappans og kastaði fram frasanum góða sem stundum hafði verið beitt eða "sorry but you are not the type of player we are looking for."

Mér finnst þetta mjög dannað koment en ekki þeim ítalska. Hann sagði að ég væri eskimói, fífl og margt annað sem alls ekki er prenthæft.“ Gunnar ákvað svo sjálfur að keyra Ítalann upp á flugvöll. „„Þegar við ókum fram hjá kirkjugarði bæjarins fór hann með höndina inn á jakkann sem hann var í og dró upp hníf!

Spurði mig hvort hann ætti ekki bara að drepa mig hér og nú. Ég hef líklega aldrei ekið eins hratt eða talað eins mikið og hratt en sem betur fer fyrir mig tókst að róa mannhelvítð aðeins og ég kom honum á flugvöll 12 mínútum fyrir brottför. Það var lítið um kveðjur þegar ég henti töskunni í hann,“ bætti Gunnar við í samtali við fótbolti.net.