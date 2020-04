Sendi framkvæmdastjórum íslensku félaganna væna pillu

Lárus Orri Sigurðsson, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu, setti inn áhugaverða færslu á Twitter í gær þar sem hann gagnrýndi framkvæmdastjóra íslensku knattspyrnufélaganna. Lárus Orri á að baki 42 A-landsleiki þar sem hann skoraði tvö mörk en hann var síðast þjálfari Þórsara í fyrstu deildinni sumarið 2018.

Lárus Orri er orðinn 46 ára gamall en hann lék sem atvinnumaður á Englandi í tíu ár með Stoke City og West Bromwich Albion. Hann er uppalinn hjá Þór á Akureyri en hann lauk knattspyrnuferli sínum árið 2010 með ÍA. „Að hlusta endalaust á framkvæmdastjóra félagana í fjölmiðlum er eins og þegar dómarinn verður aðalstjarnan í leik,“ sagði Lárus Orri á Twitter.

„Boring. Stay out of the limelight. Do your job and keep a low profile. Hlakka til að heyra aftur í þjálfurum og leikmönnum og þeirra skoðun,“ bætti Lárus Orri við og hvatti í leiðinni framkvæmdastjórana til þess að halda sig úr sviðsljósinu og sinna sinni vinnu á bak við tjöldin, þegjandi og hljóðalaust.

Framkvæmdastjórar íslensku íþróttafélaganna hafa verið duglegir að tjá sig í fjölmiðlum að undanförnu vegna slæmrar stöðu vegna kórónuveirufaraldursins sem hefur herjað á heimsbyggðina undanfarnar vikur. Rekstur íþróttafélaganna hefur verið afar þungur en nú sér loksins fyrir endann á ástandinu og er vonast til þess að íþróttalíf fari af stað í maí.