View this post on Instagram

Spænskur framherji til liðs við Þrótt Spænski framherjinn Esau Martines Rojo hefur gert samning við knattspyrnudeild Þróttar og mun hann leika með liðinu í sumar í Lengjudeildinni. Esau er 31 árs gamall hávaxinn og öflugur framherji sem lék síðast með AD Torrejón CF í spænsku 3.deildinni en von er á honum til landsins á næstu dögum og þar með gert ráð fyrir því að hann verði tilbúinn í fyrsta leik í deildinni þann 19. júní n.k. Við bjóðum Esau velkominn í Dalinn og hlökkum til komandi baráttu í Lengjudeildinni. #hjartaðíreykjavik❤️ #lifiþróttur #kottarar #fotboltinet #Lifi 👊

A post shared by Knattspyrnufélagið Þróttur (@throttur) on Jun 2, 2020 at 9:15am PDT