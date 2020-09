Traðkaði á vítapunktinum fyrir víti Birkis

Ísland var grátlega nálægt því að ná í stig gegn Englandi er liðin mættust í Þjóðadeild UEFA í fótbolta á Laugardalsvelli í dag, en lokatölur urðu 1:0, Englandi í vil.

Raheem Sterling skoraði sigurmarkið úr víti á lokamínútunni en Birkir Bjarnason hitti ekki markið úr víti strax í næstu sókn. James Ward-Prowse, leikmaður Southampton, traðkaði á vítapunktinum áður en Birkir tók vítið.

Mynd af atvikinu má sjá hér fyrir neðan.

Ward-Prowse digging up the penalty spot right before Iceland's miss 👀 👏🏼 #ThreeLions #NationsLeague pic.twitter.com/lJg5Zbl8Ce