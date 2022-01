Grétar Rafn ráðinn til KSÍ

Grétar Rafn Steinsson, fyrrverandi landsliðsmaður í knattspyrnu, hefur verið ráðinn til KSÍ sem tæknilegur ráðgjafi knattspyrnusviðs.

Um er að ræða tímabundna ráðningu til sex mánaða en greint er frá þessu á vef KSÍ. Hann hefur þegar hafið störf.

Á ksi.is segir að með ráðningunni sé stigið metnaðuarfullt skref í greiningarvinnu innan KSÍ sem muni gagnast félagsliðum og öllum landsliðum, þar á meðal A-landsliði kvenna sem er á leið í lokakeppni EM á Englandi í sumar.

Grétar hefur starfað hjá enska úrvalsdeildarfélaginu Everton undanfarin ár og var áður yfirmaður knattspyrnumála hjá C-deildarfélaginu Fleetwood Town.

Grétar lék lengi sem atvinnumaður, þar af fjögur og hálft ár með Bolton í ensku úrvalsdeildinni, en hann lagði skóna á hilluna í ársbyrjun 2013 vegna meiðsla, 31 árs gamall. Hann lék 46 landsleiki fyrir Íslands hönd.

Í tilkynningu KSÍ um ráðninguna segir:

Á meðal helstu verkefna Grétars Rafns eru þarfagreining og skimun (scouting) innan Knattspyrnusviðs KSÍ, vinna að stefnumótun, fagleg efling á greiningarvinnu innan íslenskrar knattspyrnu almennt (landslið og félagslið) í samvinnu og samráði við starfsmenn Knattspyrnusviðs KSÍ og fulltrúa aðildarfélaganna eins og við á (í formi funda, námskeiða og fyrirlestra), samhæfing á greiningarvinnu og skimun yngri og eldri landsliða í samvinnu og samstarfi við þjálfara liðanna, og ábyrgð á þróun gagnagrunns sem heldur utan um gögn Knattspyrnusviðs KSÍ.

Grétar Rafn Steinsson, sem er Siglfirðingur og varð fertugur á dögunum, er knattspyrnuáhugafólki að góðu kunnur. Hann lék sem atvinnumaður til margra ára, í Sviss, Hollandi, Tyrklandi og Englandi. Á Íslandi lék hann lengst af með ÍA í meistaraflokki, en hóf þó ferilinn með KS. Grétar Rafn á 46 A-landsleiki fyrir Íslands hönd (4 mörk), auk leikja með öllum yngri landsliðunum.

Að loknum leikmannsferlinum lauk Grétar Rafn meistaranámi í íþróttastjórnun (Master in Sports Management) við Barcelona University (Johan Cruyff Institute) og er einnig útskrifaður sem Level 5 Technical Director frá enska knattspyrnusmbandinu, og hefur hann síðan starfað fyrir Fleetwood Town í 4 ár sem Technical Director og hjá Everton í 3 ár sem Head of Recruitment and Development.

KSÍ væntir mikils af störfum Grétars Rafns og býður hann velkominn til starfa.