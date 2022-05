Þróttur vann nýliðana í markaleik

Þróttur frá Reykjavík vann sinn fyrsta leik á tímabilinu í Bestu deild kvenna í fótbolta er liðið hafði betur gegn nýliðum Aftureldingar í miklum markaleik á heimavelli í 2. umferðinni í kvöld. Lokatölur urðu 4:2, Þrótti í vil. Þróttur er nú með þrjú stig en Afturelding er enn án stiga.

Hin bandaríska Danielle Marcano kom Þrótti yfir á 8. mínútu er hún nýtti sér slæm mistök í varnarlínu Aftureldingar og skoraði auðvelt mark. Við það hrundi leikur Aftureldingar, sem hafði annars byrjað ágætlega fram að markinu.

Freyja Karín Þorvarðardóttir bætti við öðru marki Þróttar á 14. mínútu er hún fylgdi á eftir markvörslu Evu Ýrar Helgadóttur í marki Aftureldingar er hún varði frá samherja sínum og kom í veg fyrir sjálfsmark. Því miður fyrir hana var Freyja klár í teignum og tvöfaldaði forskot Þróttar.

Tíu mínútum síðar skoraði Katla Tryggvadóttir þriðja mark Þróttar með stórglæsilegu skoti úr aukaspyrnu af 25 metra færi eða svo. Þróttarar voru ekki hættir því Marcano skoraði sitt annað mark og fjórða mark Þróttar á 33. mínútu þegar hún nýtti sér mistök hjá Evu Ýri og skoraði auðveldlega.

Afturelding sótti aðeins í sig veðrið í lok fyrri hálfleiks, en Íris Dögg Gunnarsdóttir varði ágætlega frá Kristínu Þóru Birgisdóttur í lok hálfleiksins og voru hálfleikstölur því 4:0.

Afturelding byrjaði seinni hálfleikinn með látum því Ísafold Þórhallsdóttir skoraði með glæsilegu skoti utan teigs eftir tæplega 30 sekúndur. Ísafold bætti við öðru marki fyrir Aftureldingu þremur mínútum síðar er hún skoraði af stuttu færi eftir að Þrótti mistókst að koma boltanum í burtu eftir hornspyrnu.

Gestirnir frá Mosfellsbæ náðu ekki að láta kné fylgja kviði eftir annað markið og Þróttur vann að lokum tveggja marka sigur.

Stórt og erfitt skref

Mistökin sem Afturelding gerði framan af leik reyndust allt of dýr. Í efstu deild er þér refsað fyrir slík mistök, á meðan mögulega væri hægt að komst upp með þau í 1. deild. Afturelding þarf að læra hratt og vel á efstu deild ef ekki á illa að fara en liðið gerði vel í að koma af krafti inn í seinni hálfleikinn en það reyndist of lítið og of seint. Það er stórt og erfitt skref að fara upp í efstu deill

Þróttarar gerðu vel í að refsa fyrir mistökin og þess á milli skoraði Katla Tryggvadóttir glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu. Ungir leikmenn Þróttar litu vel út í leiknum og skoruðu þrír leikmenn sín fyrstu mörk í efstu deild.

Freyja Karín Þorvarðardóttir er ungur og spennandi leikmaður sem er að spila sína fyrstu leiki í efstu deild og ljóst er að hún er með markanef. Katla Tryggvadóttir á hrós skilið fyrir að yfirgefa Val, þar sem hún fékk lítið að spila, og fara í Þrótt þar sem hún fær að vera í aðalhlutverki og Danielle Marcano var mjög spræk í framlínunni.