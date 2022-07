Víkingur mætir velsku liði

Karlalið Víkings úr Reykjavík mætir velska félaginu The New Saints í annarri umferð Sambandsdeildarinnar í fótbolta.

Víkingur datt út úr Meistaradeildinni í gær eftir 3:3 jafntefli gegn Malmö og 5:6 samanlögð úrslit.

Í kvöld sló norður-írska félagið Linfield velska liðið The New Saints út úr Meistaradeildinni á dramatískan hátt á Norður-Írlandi. Fyrri viðureignin fór 1:0 fyrir The New Saints.

Linfield kom leiknum í framlengingu á fjórðu mínútu uppbótartíma, liðið skoraði svo sigurmarkið á fimmtu mínútu framlengingar. 2:0 því niðurstaðan og Lindfield komið áfram.

Heimavöllur The New Saints er hinsvegar á Englandi. Félagið varð til árið 2003 þegar velska félagið Llansantffraid og enska liðið Oswestry Town, sitt hvoru megin landamæranna, voru sameinuð og heimavöllurinn er í Oswestry.

Í leikmannahópi The New Saints eru núna 17 Englendingar og 10 Walesbúar. Liðið varð velskur meistari með talsverðum yfirburðum á síðasta keppnistímabili og vann þar með titilinn í fjórtánda skipti frá aldamótum. Liðið er einnig ríkjandi bikarmeistari.

Félagið hefur á hverju einasta starfsári sínu verið einn af fulltrúum Wales í Evrópumótunum og á um 70 Evrópuleiki að baki.

Besta árangri sínum náði liðið á síðasta tímabili þegar það sló fyrst út Glentoran frá Norður-Írlandi, sigraði síðan Kaunu Zalgiris frá Litháen með miklum yfirburðum, 5:1 og 5:1, en féll síðan mjög naumlega út gegn Viktoria Plzen frá Tékklandi eftir vítaspyrnukeppni í 3. umferð. TNS vann heimaleikinn 4:2 en tapaði 1:3 í Tékklandi.

Fram sló The New Saints út árið 2009, 2:1 og 2:1. Íslensk lið hafa fjórum sinnum mætt liðum frá Wales og farið áfram í öll skiptin ásamt því að hafa unnið alla átta leikina.