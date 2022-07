Möguleikar íslensku liðanna góðir

Íslands- og bikarmeistarar Víkings úr Reykjavík og Breiðablik, topplið Bestu deildar karla í fótbolta, leika fyrri leiki sína í 2. umferð Sambandsdeildarinnar á heimavelli í kvöld. Víkingur mætir The New Saints frá Wales og Breiðablik leikur við Buducnost Podgorica frá Svartfjallalandi.

Andstæðingur Víkings er sigursælasta lið Wales frá upphafi. Meistaratitilinn sem liðið vann með afar sannfærandi hætti í apríl var sá fjórtándi frá upphafi og sá þrettándi frá árinu 2005. The New Saints, oftast kallað TNS, hét áður Total Network Solutions. Snemma árs 2006 skipti félagið um nafn og The New Saints varð til. Leikmannahópurinn er nær eingöngu skipaður leikmönnum frá Bretlandseyjum. Eina undantekningin er Pólverjinn Adrian Cieslewicz. Liðið leikur heimaleiki sína á Park Hall, sem tekur 1.034 áhorfendur í sæti.

Andstæðingar Breiðabliks, Buducnost Podgorica, höfnuðu í öðru sæti deildarinnar heima fyrir á síðustu leiktíð og urðu bikarmeistarar í þriðja sinn á fjórum árum. Liðið endaði hins vegar átta stigum á eftir meisturunum í Sutjeska í deildinni. Þar á undan hafði liðið orðið meistari tvö ár í röð, en liðið hefur alls fimm sinnum orðið meistari.

Fyrir sjálfstæði Svartfjallalands var liðið oftast um miðja deild í efstu deild Júgóslavíu. Buducnost Podgorica leikur heimaleiki sína á þjóðarleikvangi Svartfjallalands. Hann tekur 11.050 manns í sæti en meðaláhorfendafjöldi liðsins í deildinni er rétt yfir 1.000. Deildin í Svartfjallalandi fer af stað á ný um helgina eftir tveggja mánaða frí og ætti Breiðablik því að vera í mun betri leikæfingu.

