Jóhann Berg Guðmundsson, landsliðsfyrirliði Íslands í knattspyrnu, segir að vissulega miðli hann og aðrir reyndari menn liðsins til þeirra yngri reynslunni af því að hafa leikið á stórmótum í fótboltanum.

Jóhann lék með Íslandi á EM 2016 og HM 2018 og sagði að það væri mikilvægt að ungu leikmennirnir áttuðu sig á hve stórt það væri að komast alla leið í lokakeppni EM, eins og íslenska liðið myndi gera ef það vinnur báða umspilsleikina, annað kvöld og á þriðjudag.

„En maður þarf samt líka að passa að byggja ekki of mikið upp þannig að þeir verði of stressaðir. Við eigum 90 mínútna leik fótboltaleik framundan, kannski lengri, og það er best að spila sinn eigin leik.

Við vitum að við erum tveimur leikjum frá stórmóti, og að spila fyrir hönd Íslands á stórmóti er eitthvað sem erfitt er að toppa á sínum ferli. Ég væri klárlega til í að upplifa það aftur.

En við í hópnum sem höfum farið á stórmót höfum reynt að segja þeim hversu merkilegt það er. Þeir vita það svo sem allir, þeir voru allir að horfa þegar við spiluðum á EM og HM og vilja að sjálfsögðu komast þangað líka.

En við getum ekki gert þetta að meiru en það er. Þetta eru tveir leikir og við þurfum að passa að við spilum okkar leik og förum ekki að gera einhverja vitleysu," sagði Jóhann Berg Guðmundsson.