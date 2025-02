Bandarískt lukkutröll Víkinga

„Ég er frá Bandaríkjunum og bý í Norður-Karólínu,“ sagði Zaidoon Al-Zubaidy, bandarískur stuðningsmaður Víkings úr Reykjavík sem er mættur til Aþenu til að styðja við karlaliðið í fótbolta í leik liðsins gegn Panathinaikos í Sambandsdeildinni í kvöld.

Zaidoon heldur úti Youtube-síðunni Away We Go og hefur þar til að mynda birt myndskeið tileinkuð Víkingsliðinu. En hvernig kom það til að Bandaríkjamaður ættaður frá Írak gerðist harður stuðningsmaður íslensks liðs?

„Ég vann fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Actavis og nokkrir af vinum mínum hjá Actavis eru stuðningsmenn Víkings. Þegar ég kom til Íslands vegna vinnu fórum við á leiki með Víkingi og það var mér alltaf ofarlega í minni.

Svo sagði ég skilið við Actavis en ég hélt sambandi við vini mína í mörg ár á eftir. Svo hætti ég störfum og ég elska fótbolta. Ég vildi taka meiri þátt í fótbolta. Einn af þessum vinum mínum skipuleggur barnamót hjá Víkingi og þeir voru að leita að einhverjum til þess að vera styrktaraðili mótsins þegar kórónuveirufaraldurinn stóð yfir.

Þegar kórónuveirufaraldurinn stóð yfir þá var enginn að styrkja neitt, enginn var að spila og ég var nýbúinn að selja fyrirtækið mitt. Ég sagði bara að það væri sjálfsagt, ég skyldi vera styrktaraðili hjá félaginu. Ég varð þá styrktaraðili barnafótboltamótsins,“ sagði Zaidoon í samtali við mbl.is á írska barnum The James Joyce í Aþenu.

Þá heldur hjátrúin áfram

„Ég fékk að hitta alla hjá félaginu og við byrjuðum að vinna leiki. Svo hættum við bara ekki að vinna. Í menningu ykkar er að mér skilst eitthvað sem kallast lukkutröll og ég varð lukkutröll Víkings. Alltaf þegar ég kom til Íslands unnum við, við höfum aldrei tapað.

Vegna þess að við unnum í hvert sinn sem ég kom var ég að koma á tveggja vikna fresti. Við héldum áfram að vinna leikina og svo unnum við deildina og bikarinn. Svo var ég líka styrktaraðili árið eftir. Þá unnum við bikarinn. Ég hélt bara áfram að koma.

Í hvert skipti sem ég kem núna segja allir Víkingarnir við mig: „Frábært, við erum að fara að vinna!“ Þess vegna þurfti ég að koma í dag. Þetta er kjánaleg saga en ef við vinnum þá heldur hjátrúin um lukkutröll Víkings áfram!“ bætti hann við.