17. umferð: Stór áfangi Viðars og markametið féll

Knattspyrnumaðurinn reyndi Viðar Örn Kjartansson náði stórum áfanga á ferli sínum í 17. umferð Bestu deildar karla, um leið og Patrick Pedersen sló markamet deildarinnar.
Viðar Örn lék sinn 450. deildaleik á ferlinum þegar KA gerði jafntefli við Breiðablik á Kópavogsvelli á sunnudaginn, 1:1. Hann er aðeins 22. Íslendingurinn sem nær þeim leikjafjölda en næstur á undan honum var Gylfi Þór Sigurðsson fyrr í sumar.
Af þessum leikjum eru 173 leikir á Íslandi, 106 þeirra í efstu deild, 71 í Noregi, 28 í Kína, 35 í Svíþjóð, 63 í Ísrael, 23 í Rússlandi, 15 í Tyrklandi, 31 í Grikklandi og 11 í Búlgaríu. Í þessum 450 leikjum hefur Viðar skorað 174 mörk.
Patrick Pedersen sló markamet Tryggva Guðmundssonar eins og ítarlega hefur verið fjallað um og hefur nú skorað 133 mörk í deildinni eftir tvö mörk gegn ÍA í jafnteflisleik liðanna á Akranesi, 2:2.
Patrick hefur skorað öll sín mörk fyrir Val en listinn yfir tíu markahæstu leikmennina lítur nú þannig út:
133 Patrick Pedersen, Val
131 Tryggvi Guðmundsson, Fylki, FH, KR, ÍBV
126 Ingi Björn Albertsson, Val, FH
113 Atli Viðar Björnsson FH
101 Guðmundur Steinsson, Víkingi, Fram
101 Steven Lennon, FH, Fram
95 Hermann Gunnarsson, Val, ÍBA
94 Matthías Hallgrímsson, ÍA, Val
89 Óskar Örn Hauksson, Víkingi, Stjörnunni, KR, Grindavík
87 Hörður Magnússon, FH, Val
Af núverandi leikmönnum deildarinnar er Hallgrímur Mar Steingrímsson úr KA næstur með 70 mörk.
Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks skoraði sitt 50. mark í deildinni þegar hann jafnaði gegn KA, 1:1. Höskuldur hefur skorað öll mörkin fyrir Breiðablik og er annar leikmaður félagsins sem nær 50 mörkum í efstu deild karla en Kristinn Steindórsson er efstur með 60 mörk.
Anton Ari Einarsson lék í sama leik sinn 50. leik í röð í marki Breiðabliks án þess að missa úr leik í deildinni. Aðeins Patrick Pedersen hefur leikið lengur af núverandi leikmönnum en hann hefur spilað síðustu 63 leiki Vals.
Erlingur Agnarsson er orðinn fjórði leikjahæsti leikmaður Víkings í efstu deild. Hann lék sinn 173. leik gegn FH á sunnudaginn og fór framúr Jóhannesi Bárðarsyni.
Patrick Pedersen er nú aðeins fjórum mörkum frá því að jafna markametið í efstu deild karla en Benoný Breki Andrésson setti það í fyrra með því að skora 21 mark fyrir KR.
Þessir eru markahæstir í deildinni á þessu tímabili:
17 Patrick Pedersen, Val
9 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
8 Tobias Thomsen, Breiðabliki
8 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
8 Vuk Oskar Dimitrijevic, Fram
7 Aron Sigurðarson, KR
7 Benjamin Stokke, Aftureldingu
6 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
6 Jóhannes Kristinn Bjarnason, KR
6 Nikolaj Hansen, Víkingi
6 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
6 Viktor Jónsson, ÍA
6 Örvar Eggertsson, Stjörnunni