„Alltaf að keppa við tvo andstæðinga í einu“

Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þórs/KA í Bestu-deild kvenna, var ómyrkur í máli eftir að lið hans hafði tapað 2:1 gegn Val í Boganum á Akureyri í kvöld. Sigurmark Vals var skorað úr vítaspyrnu þegar skammt var eftir af leiknum.
Jóhann var fyrst spurður út í þann dóm og hvort hann hefði séð hvað gerðist.
„Já ég sá hvað gerðist, en ekki eins vel og dómararnir“ sagði Jóhann.
En að sjálfum leiknum. „Þetta var bara lélegt. Þessi lélega dómgæsla í kringum þetta seinna víti fór ekki með leikinn þótt hún hafi haft sín áhrif á þetta. Það var brotið á Söndru í aðdragandanum og þeir eiga bara að dæma á það. Það virðist ekki vera neitt mál að vera varnarmaður á móti Söndru Maríu í dag. Það er einhver lína sem er öðruvísi en hjá öðrum. Ef að þetta var víti þá áttu að vera fjórar vítaspyrnur í þessum leik.
Leikurinn tapaðist samt hjá okkur sjálfum. Við fengum Valsliðið hingað heim á góðum tíma. Við leyfðum okkur að fara niður á eitthvað orkustig og spila inn í þeirra leik. Við fórum niður á þeirra plan, einhvern veginn tættar og þreyttar. Ég er mjög ósáttur við það hvernig við gerðum bestu andstæðinga okkar til þessa bara okkur sjálf. Eins og mér líður akkúrat núna þá finnst mér við hafa tapað fyrir sjálfum okkur en ekki fyrir Val.“
Hann hélt svo bara áfram með bölmóðinn.
„Við erum búin að spila tvo leiki eftir að mótið byrjaði aftur. Við höfum tapað þeim báðum. Að mínu mati eru þetta leikir sem við eigum ekki að tapa. Þetta er engin vanvirðing á andstæðingana. Þetta er bara fyrir það hvernig liðið okkar er. Við eigum að vera með betra lið en að tapa þessum leikjum 2:0 og 2:1.
Sérstaklega eins og á móti Val á þessum tímapunkti. Allir sáu hversu brothættar þær voru. Það var bara lélegt hjá okkur að gera ekki betur í dag. Það er svo ekkert annað en salt í sárin þessi pirringur út í dómarana hérna í lokin. Þeir standa grjótharðir á sínu en mér fannst halla á okkur. Í restina fannst mér dómarinn sýna að það var einhver eftirsjá hjá honum.“
En framhaldið getur þá ekki gengið svona.
„Það sem við þurfum að gera hér er hreinlega að hætta að vera alltaf að keppa við tvo andstæðinga í einu. Við verðum að taka okkur þar út og fara að hafa meiri trú á þessu. Slaka aðeins meira á og taka betri ákvarðanir. Það sem að þið skrifið um okkur fyrr í sumar að það sé stress og flýtir í liðinu. Þetta snýst um að losna við það.
Einhverra hluta vegna er einhver innri pressa í liðinu sem gerir það að verkum að ákvarðanir verða skrýtnar. Í dag höfðum við miklu meiri tíma á boltanum en við héldum en erum samt að taka vondar ákvarðanir. Mér finnst við bara vera að gera barnaleg mistök sem gerir okkur að erfiðustu andstæðingum liðsins.“
„Fyrir framhaldið þá verðum við að taka ákvörðun. Ætlum við að vera í efri hlutanum eða neðri hlutanum. Ætlum við að þykjast vera eitthvað í þessari deild. Þá verðum við bara að fara að spila okkar leik.“
Og hvernig ætlar þú að lyfta liðinu þangað?
„Við sem erum að stjórnast í þessu getum bara gert ákveðna hluti og við reynum að hjálpa. En þetta þarf að koma frá leikmönnum. Stelpurnar verða að finna sjálfstraustið aftur og hugarfarið sem gerir Þór/KA leikmenn að Þór/KA leikmönnum. Finna gildin sín aftur og ástæðuna af hverju þeir eru í þessu. Það má aldrei gerast að það vanti vilja og ákefð. Það á að vera miklu verra að mæta okkur“ sagði þjálfarinn að lokum.