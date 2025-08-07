Brjóta Víkingar blað gegn Bröndby?

Víkingar geta brotið blað í sögu íslenskra liða í Evrópukeppni karla í fótbolta, takist þeim að slá Bröndby frá Danmörku út í þriðju umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar.
Eftir 3:0 sigur í Fossvoginum í kvöld er staðan góð hjá Víkingum en einvígið er aðeins hálfnað og það skýrist á Bröndby-vellinum í Kaupmannahöfn 14. ágúst hvernig fer.
En Víkingar eru í góðri stöðu til að verða fyrsta íslenska liðið sem slær út danskt lið í Evrópukeppni, í tíu tilraunum.
Dönsku liðin hafa haft betur í öll níu skiptin til þessa en samt hafa þau íslensku áður fagnað þremur sigrum í stökum leikjum gegn Dönum. Með einu marki í öll skiptin.
Leiftur frá Ólafsfirði vann OB 4:3 í Óðinsvéum í Intertoto-keppninni sálugu árið 1997 en þá var leikið í riðlum og liðin mættust aðeins einu sinni. Hvorugt komst áfram úr riðlinum en þetta er eini sigur íslensks liðs í Danmörku.
ÍA vann Randers, 2:1, á Akranesi árið 2006 en það dugði ekki. Randers vann sinn heimaleik 1:0 og fór áfram á marki á útivelli.
Sama henti Keflvíkinga ári síðar, 2007, þegar þeir unnu Midtjylland 3:2 á heimavelli en töpuðu 2:1 í Danmörku og danska liðið skreið áfram á útimörkunum.
Þá er þetta fyrsta tap Bröndby í sjö leikjum gegn íslenskum liðum, en jafnframt í þriðja sinn af fjórum sem Bröndby tekst ekki að skora í útileik sínum á Íslandi.
Bröndby gerði markalaust jafntefli við KR á Laugardalsvellinum árið 2000 og aftur gegn Val árið 2006, en vann sína heimaleiki 3:1 í bæði skiptin. Bröndby vann hins vegar Val 4:1 á Hlíðarenda og 6:0 í Köben árið 2016.