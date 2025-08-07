Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 23:10

Brjóta Víkingar blað gegn Bröndby?

Karl Friðleifur Gunnarsson og Erlingur Agnarsson gefa Clement Bischoff engin …
Karl Friðleifur Gunnarsson og Erlingur Agnarsson gefa Clement Bischoff engin grið í leiknum í kvöld. mbl.is/Karítas
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Víkingar geta brotið blað í sögu íslenskra liða í Evrópukeppni karla í fótbolta, takist þeim að slá Bröndby frá Danmörku út í þriðju umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar.

Eftir 3:0 sigur í Fossvoginum í kvöld er staðan góð hjá Víkingum en einvígið er aðeins hálfnað og það skýrist á Bröndby-vellinum í Kaupmannahöfn 14. ágúst hvernig fer.

En Víkingar eru í góðri stöðu til að verða fyrsta íslenska liðið sem slær út danskt lið í Evrópukeppni, í tíu tilraunum.

Dönsku liðin hafa haft betur í öll níu skiptin til þessa en samt hafa þau íslensku áður fagnað þremur sigrum í stökum leikjum gegn Dönum. Með einu marki í öll skiptin.

Leiftur eina liðið með sigur í Danmörku

Leiftur frá Ólafsfirði vann OB 4:3 í Óðinsvéum í Intertoto-keppninni sálugu árið 1997 en þá var leikið í riðlum og liðin mættust aðeins einu sinni. Hvorugt komst áfram úr riðlinum en þetta er eini sigur íslensks liðs í Danmörku.

ÍA vann Randers, 2:1, á Akranesi árið 2006 en það dugði ekki. Randers vann sinn heimaleik 1:0 og fór áfram á marki á útivelli.

Sama henti Keflvíkinga ári síðar, 2007, þegar þeir unnu Midtjylland 3:2 á heimavelli en töpuðu 2:1 í Danmörku og danska liðið skreið áfram á útimörkunum.

Í þriðja sinn sem Bröndby skorar ekki á Íslandi

Þá er þetta fyrsta tap Bröndby í sjö leikjum gegn íslenskum liðum, en jafnframt í þriðja sinn af fjórum sem Bröndby tekst ekki að skora í útileik sínum á Íslandi.

Bröndby gerði markalaust jafntefli við KR á Laugardalsvellinum árið 2000 og aftur gegn Val árið 2006, en vann sína heimaleiki 3:1 í bæði skiptin. Bröndby vann hins vegar Val 4:1 á Hlíðarenda og 6:0 í Köben árið 2016.

mbl.is
Fleira áhugavert
20 ára afmæli Samkeppniseftirlitsins Segist hafa haldið á lofti hagsmunum Íslands „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“
Fleira áhugavert
Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“ Vonar að ekki þurfi að höfða mál vegna ESB-tolla Lögreglan segir mælinguna aðeins vísbendingu „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“