Danirnir hrauna yfir Bröndby

Dönskum fjölmiðlum er ekki skemmt yfir 3:0-tapi stórliðsins Bröndby fyrir Víkingi úr Reykjavík í 3. umferð Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu karla í kvöld.
Bold.dk fjallar um leikinn undir fyrirsögninni „Skömm Bröndby: Niðurlægðir á Íslandi.“
Tipsbladet grípur til líkingar þar sem má á því skilja að leikmenn Bröndby hafi verið sem kindur sem voru rúnar inn að skinni. Í umfjölluninni segir að um lágpunkt á nýhöfnu tímabili Bröndby væri að ræða.
Berlingske fjallar um leikinn undir fyrirsögninni: „Evrópudraumur Bröndby hangir á bláþræði eftir klósettferð til Íslands.“
Ekstra Bladet segir sæti þjálfarans Frederik Birk vera sjóðandi heitt og að um niðurlægingu hafi verið að ræða.
Í viðtali við Viaplay eftir leikinn var Birk spurður hvort hann teldi sæti sitt vera í hættu og svaraði Birk því til að hann væri ekki rétti maðurinn til þess að svara þeirri spurningu.