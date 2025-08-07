Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 23:40

Danirnir hrauna yfir Bröndby

Daníel Hafsteinsson með boltann í leiknum gegn Bröndby í kvöld.
Daníel Hafsteinsson með boltann í leiknum gegn Bröndby í kvöld. mbl.is/Karítas

Dönskum fjölmiðlum er ekki skemmt yfir 3:0-tapi stórliðsins Bröndby fyrir Víkingi úr Reykjavík í 3. umferð Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu karla í kvöld.

Bold.dk fjallar um leikinn undir fyrirsögninni „Skömm Bröndby: Niðurlægðir á Íslandi.“

Með bestu stuðningsmönnum Evrópu
Frétt af mbl.is

Með bestu stuðningsmönnum Evrópu

Tipsbladet grípur til líkingar þar sem má á því skilja að leikmenn Bröndby hafi verið sem kindur sem voru rúnar inn að skinni. Í umfjölluninni segir að um lágpunkt á nýhöfnu tímabili Bröndby væri að ræða.

Berlingske fjallar um leikinn undir fyrirsögninni: „Evrópudraumur Bröndby hangir á bláþræði eftir klósettferð til Íslands.“

Ekstra Bladet segir sæti þjálfarans Frederik Birk vera sjóðandi heitt og að um niðurlægingu hafi verið að ræða.

Í viðtali við Viaplay eftir leikinn var Birk spurður hvort hann teldi sæti sitt vera í hættu og svaraði Birk því til að hann væri ekki rétti maðurinn til þess að svara þeirri spurningu.

Lögreglan skarst í leikinn í Víkinni
Frétt af mbl.is

Lögreglan skarst í leikinn í Víkinni
Stórbrotinn sigur Víkings
Frétt af mbl.is

Stórbrotinn sigur Víkings
mbl.is
Fleira áhugavert
Lögreglan segir mælinguna aðeins vísbendingu „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“ Naflastrengurinn aldrei slitnað „Gögn og upplýsingar eru ekki traustar“
Fleira áhugavert
Vonar að ekki þurfi að höfða mál vegna ESB-tolla „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth Eigendur bílanna fá stöðu sakbornings Skýrari rammi fyrir þá sem eru sérlega hættulegir