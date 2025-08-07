Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 19:55

Dramatískur sigur Vals á Akureyri

Jasmín Erla Ingadóttir með boltann í Boganum í kvöld.
Jasmín Erla Ingadóttir með boltann í Boganum í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Einar Sigtryggsson

sport@mbl.is

Valur vann sterkan sigur á Þór/KA, 2:1, í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Boganum á Akureyri í kvöld.

Hin 18 ára gamla Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir skoraði sigurmark Vals sjö mínútum fyrir leikslok með marki úr vítaspyrnu.

Með sigrinum jafnaði Valur lið Þór/KA að stigum. Þór/KA er í fjórða sæti deildarinnar og Valur í fimmta sæti, bæði með 18 stig.

Leiklýsing

mbl.is
