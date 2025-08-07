Dramatískur sigur Vals á Akureyri

Valur vann sterkan sigur á Þór/KA, 2:1, í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Boganum á Akureyri í kvöld.
Hin 18 ára gamla Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir skoraði sigurmark Vals sjö mínútum fyrir leikslok með marki úr vítaspyrnu.
Með sigrinum jafnaði Valur lið Þór/KA að stigum. Þór/KA er í fjórða sæti deildarinnar og Valur í fimmta sæti, bæði með 18 stig.
Meira á leiðinni
|Fram
|1:6
|Breiðablik
|1:6. Andrea Rut gefur boltann fyrir markið og Líf skorar af öryggi.Lif Joostdóttir van Bemmel (Breiðablik) skorar
|Stjarnan
|3:0
|Tindastóll
|3:0 - Jana skorar þriðja mark Stjörnunnar! Hulda Hrund gerir virkilega vel og kemur boltanum fyrir á Jönu sem potar honum framhjá Genevieve.Jana Sól Valdimarsdóttir (Stjarnan) skorar