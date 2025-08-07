„Ég held að þetta leggist mjög vel í Víkinga,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings úr Reykjavík, fyrir leik liðsins gegn danska stórliðinu Bröndby í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu karla í kvöld.
Um fyrri leik liðanna er að ræða og mætast þau aftur eftir slétta viku í Kaupmannahöfn. Fyrri leikurinn hefst klukkan 18.45 í kvöld og fer fram á Víkingsvelli.
„Auðvitað viltu kannski fá til að byrja með auðveldari drátt þar sem er meiri möguleiki fyrir okkur að komast áfram en ef svo er ekki viltu auðvitað mæta svona stórum liðum eins og Bröndby.
Þetta er eitt af stærstu liðum sem við höfum mætt í Evrópu. Þetta er eitt af toppliðunum, stór saga og flottur klúbbur sem við erum að mæta. Eins og ég hef nefnt áður er það kannski það skemmtilega við Evrópukeppni að þú færð að máta þig við stærri lið úr stærri deildum.
Þá sérðu hvar þú stendur á alþjóðlegum vettvangi í fótbolta. Það er gaman að fá þá í heimsókn, þetta er í fyrsta sinn sem Víkingur og Bröndby mæta hvoru öðru. Þetta er skemmtilegt og krefjandi verkefni en alls ekki ógerlegt,“ sagði Sölvi Geir í samtali við mbl.is í Víkinni í gær.
Sjálfur lék hann með erkifjendum Bröndby í FC Köbenhavn frá 2010 til 2013. Sölvi Geir sagðist þó ekki mikið leiða hugann að þeim tengingum.
„Ég hugsa í raun og veru ekkert út í það hvort að þetta séu gamlir erkifjendur eða eitthvað svoleiðis núna þegar ég er þjálfari Víkings. En vissulega eftir á og kannski fyrir FCK-samfélagið væri það sætara.
Núna er bara fullur fókus á að klára þetta einvígi, að Víkingur spili vel. Það er það sem mesta athyglin fer í en vissulega er gaman að mæta með þá sögu að vera fyrrverandi leikmaður FCK,“ sagði hann.
Víkingur skráði sig í sögubækur íslenskrar knattspyrnu með því að komast alla leið í umspil um að komast í 16-liða úrslit Sambandsdeildarinnar á síðasta tímabili, en tapaði þar með grátlegum hætti gegn Panathinaikos. Sölvi Geir sagði Víkinga geta sótt í þá reynslu.
„Já, ég held að það sé ákveðin reynsla að fara inn í svona stóra leiki. Þetta eru ekki nýjar tilfinningar sem við erum að glíma við. Spennustigið getur orðið of hátt og annað. Við vitum nokkurn veginn hvað við erum að fara út í, hvað við þurfum að gera.
Við þurfum að eiga frábæra liðsheildarframmistöðu. Ég veit ekki hvort maður þurfi að segja það, ég býst alltaf við því að allir leggi 100 prósent á sig, en það verða allir að vera 110 prósent klárir ætlum við að eiga möguleika á móti svona stórum og góðum liðum eins og Bröndby er.“