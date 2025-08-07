Er algjörlega í skýjunum

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 23:20

Sölvi Geir Ottesen á hliðarlínunni í kvöld.
Sölvi Geir Ottesen á hliðarlínunni í kvöld. mbl.is/Karítas
Árni Pétur Birgisson

Víkingur sigraði danska liðið Bröndby, 3:0, í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. Sölvi Geir Ottesen var í skýjunum með frammistöðu sinna manna:

„Algjörlega í skýjunum með þessa frammistöðu í kvöld. Bara að vinna lið á stærð við Bröndby 3:0 á heimavelli, það sýnir bara styrkleika þessa liðs og hvað við erum færir um að gera.

Við byrjuðum leikinn mjög sterkt, héldum vel í boltann og settum góða pressu á þá, sem kom þeim kannski á óvart. Síðan þegar leið á leikinn þá þurftum við aðeins að falla niður og vera þéttir sem við gerðum gríðarlega vel í kvöld. Þessi leikur í kvöld sýndi bara þennan ótrúlega kraft sem býr í strákunum,“ sagði hann við mbl.is.

Sölvi var síðan spurður hvort að hann hygðist hvíla einhverja leikmenn fyrir næsta leik gegn Bröndby:

„Við þurfum bara að nálgast alla leiki eins og úrslitaleiki þannig að við ætlum okkur að spila okkar sterkasta liði gegn Stjörnunni. Hins vegar þurfum við að líta á það hverjir eru búnir að spila mikið og reyna að dreifa álaginu þar sem við spiluðum 128 mínútur í síðustu viku gegn Vllaznia og síðan langan leik gegn FH á sunnudaginn.

Þannig svarið er nei, við ætlum okkur ekki að hvíla neinn fyrir næsta leik gegn Bröndby en samt sem áður verðum við að hafa í huga hverjir hafa spilað meira en aðrir,” sagði Sölvi í viðtali við mbl.is.

