Óskar Smári Haraldsson þjálfari Fram var að vonum ekki sáttur með 6:1 tap á heimavelli gegn Breiðabliki í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld.
Spurður hvort þetta hafi ekki verið helst til of stórt tap sagði hann þetta:
„Jú, en þetta er bara mjög einfalt. Við gerum í mjög mörgum atriðum mjög vel en síðan látum við slá okkur út af laginu í alltof mörg skipti þegar við gerum mistök. Þá erum við að dvelja í þessum mistökum sem gefa af sér fleiri mistök af okkar hálfu.
En í fyrri hálfleik fær Breiðablik ódýrt víti, síðan kemur þetta draumamark Kristínar Dísar og staðan er orðin 2:0 í hálfleik. Þá eru færi Breiðabliks upptalin í fyrri hálfleik. Við fáum líka dauðafæri sem fara ekki inn. Þannig að 2:0 undir í hálfleik fannst mér ósanngjarnt í ljósi fjölda færa.
Síðan í seinni hálfleik er of langur tími þar sem Breiðablik fær alltof langan tíma til að valsa um okkar vallarhelming óáreittar og við bara horfum á. Á móti liði eins og Breiðablik þá bara er þér refsað eins og sást á þessum 10 mínútna kafla sem þær skora 3 mörk sem er hræðilegur kafli í okkar leik.“
Dominique Bond-Flasza á ansi strembnar mínútur þegar þessi þrjú mörk eru skoruð hjá Breiðabliki og er hlutaðeigandi í öllum mörkunum. Hvernig er það fyrir þjálfara að mótivera leikmann eftir svona slæman dag?
„Hún er ekki sú eina sem átti slæman dag og það voru fleiri sem voru bara að dóla sér með boltann á slæmum stöðum. Vissulega átti hún slæman kafla en það sem ég er svekktastur með við hana er að hún dvelur á þessu fyrsta marki og tekur það með sér áfram í leikinn sem vindur síðan upp á sig. Hún veit þetta allt best sjálf.
Mér er alveg sama þótt leikmenn geri mistök. Bara ekki dvelja við þau og haltu áfram. Dom er samt reynslumikil og stór karakter og ég er 100% viss um það að hún spyrnir sér frá þessu og mun eiga frábæran leik á móti FHL hérna næsta þriðjudag.“
Nú eru þrír tapleikir í röð gegn Þrótti, FH og núna Breiðablik. Hvernig verður að stíga upp úr þessu og reyna að verjast því að lenda í fallbaráttu á lokametrum mótsins?
„Þetta er svipuð uppskrift og við sáum á fyrri hluta tímabils. Núna erum við að fara aftur inn í pakka sem er krefjandi en við höfum unnið 5 af þeim 6 liðum sem við eigum eftir að spila við. Þetta eru samt allt erfiðir leikir. Nú er að hætta að horfa á töfluna og horfa bara á næsta leik sem er FHL.
Við þurfum að gíra okkur upp, mæta á æfingasvæðið og gera vel þar. FHL er allt annað lið en í fyrri hlutanum. Það sást bara á móti Val í síðustu umferð. En við þurfum að passa að sjálfsímynd okkar verði einhver önnur en hún á að vera,“ sagði Óskar Smári að lokum í samtali við mbl.is.