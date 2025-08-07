HK nálgast Bestu deildina

HK vann mikilvægan 4:2-sigur á Keflavík í 14. umferð 1. deildar kvenna í knattspyrnu í Kórnum í kvöld og styrkti þannig stöðu sína í öðru sæti deildarinnar.
HK er með 31 stig, þremur stigum á eftir ÍBV sem á hins vegar leik til góða. HK er fimm stigum fyrir ofan næsta lið en efstu tvö liðin fara beint upp í Bestu deildina.
Keflavík er í áttunda sæti af tíu liðum en þó átta stigum fyrir ofan fallsvæðið.
Ísabel Rós Ragnarsdóttir skoraði tvívegis auk þess sem Klara Mist Karlsdóttir skoraði auk þess sem Keflvíkingar urðu fyrir því óláni að skora sjálfsmark.
Emma Starr og Elfa Karen Magnúsdóttir skoruðu fyrir Keflavík.
Grindavík/Njarðvík mistókst að halda pressu á HK með því að tapa 2:1 fyrir Haukum í Njarðvík.
Grindavík/Njarðvík er áfram í þriðja sæti en nú með 31 stig. Haukar eru í sjötta sæti með 19 stig.
Ágústa María Valtýsdóttir kom Haukum yfir áður en Dani Kaldaridou jafnaði metin fyrir Grindavík/Njarðvík með marki úr vítaspyrnu.
Halla Þórdís Svansdóttir skoraði svo sigurmark Hauka.
Fylkir stefnir þá hraðbyri niður í 2. deild eftir stórt tap fyrir KR, 4:1, í Árbænum.
Fylkir er með sjö stig í níunda sæti, átta stigum á eftir Keflavík þegar aðeins fjórar umferðir eru eftir. KR er í fimmta sæti með 22 stig.
Fylkir komst yfir snemma leiks með marki frá Evu Stefánsdóttur og var yfir í hálfleik.
Í síðari hálfleik skoruðu hins Makayla Soll, Anna María Bergþórsdóttir, Maya Neal og Emilía Ingvadóttir.
Grótta gerði loks góða ferð á Akranes og vann þar endurkomusigur á ÍA, 2:1.
Grótta er áfram í fjórða sæti en nú með 25 stig og ÍA er í sjöunda sæti með 16 stig.
Elizabeth Bueckers kom Skagakonum yfir snemma leiks og var með forystu allt þar til stundarfjórðungi fyrir leikslok.
Þá jafnaði Hulda Ösp Ágústsdóttir metin fyrir Gróttu áður en Saga Líf Sigurðardóttir skoraði dramatískt sigurmark gestanna frá Seltjarnarnesi fjórum mínútum fyrir leikslok.