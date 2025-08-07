ÍBV styrkti stöðuna á toppnum

Topplið ÍBV lenti ekki í vandræðum með botnlið Aftureldingar þegar liðin áttust við í 1. deild kvenna í knattspyrnu á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum í kvöld. Urðu lokatölur 5:2 eftir að Eyjakonur höfðu komist í 4:0.
ÍBV er nú með 34 stig, sex stigum meira en HK í öðru sæti og stefnir hraðbyri upp í Bestu deildina.
Afturelding er á botninum með aðeins þrjú stig, tólf stigum frá öruggu sæti þegar liðið á fjóra leiki eftir og er liðið því svo gott sem fallið niður í 2. deild.
Allison Lowrey kom ÍBV yfir á 21. mínútu með sínu 15. marki í deildinni á tímabilinu. Fylgdi hún þá eftir eigin skalla sem Sóley Lárusdóttir í marki Aftureldingar hafði varið. Er Lowrey markahæst í deildinni.
Lettneska landsliðskonan Olga Sevcova tvöfaldaði forystuna fyrir leikhlé með stórkostlegu skoti fyrir utan vítateiginn vinstra megin sem söng uppi í samskeytunum fjær.
Staðan var 2:0 í hálfleik og um miðjan síðari hálfleik skoraði Olga annað mark sitt og þriðja mark Eyjakvenna með lúmsku skoti úr D-boganum vinstra megin sem fór niður í nærhornið.
Erla Hrönn Unnarsdóttir bætti við fjórða markinu 13 mínútum fyrir leikslok þegar hún skoraði með skoti af stuttu færi eftir sendingu lettnesku landsliðskonunnar Viktoriju Zaicikova.
Eyjakonur slökuðu aðeins á klónni undir lokin þar sem Aftureldingu tókst að skora tvö mörk.
Fyrst skoraði hin Briana Sousa Esteves af mjög löngu færi eftir að Guðný Geirsdóttir í marki ÍBV átti misheppnaða hreinsun beint í fætur þeirrar bandarísku. Kom markið sjö mínútum fyrir leikslok.
Tveimur mínútum síðar slapp Hlín Heiðarsdóttir ein í gegn, lék á Guðnýju og lagði boltann í autt markið.
Síðasta orðið átti Erla Sólveig Davíðsdóttir þegar hún skoraði af stuttu færi eftir að Sóley hafði varið skot frá Erlu Hrönn í kjölfar laglegs undirbúnings Olgu.