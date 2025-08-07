Loksins vinnum við svona sigur

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 20:35

Gyða Kristín Gunnarsdóttir í leik með Stjörnunni.
Gyða Kristín Gunnarsdóttir var að vonum ánægð eftir sigur Stjörnunnar á Tindastóli, 3:0, í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í Garðabænum í kvöld.

Eftir sigurinn er Stjarnan komin upp fyrir Tindastól og Fram og í sjötta sætið með 15 stig.

„Tilfinningin er virkilega góð. Loksins vinnum við einn frekar sannfærandi sigur. Þetta var frábært,“ sagði Gyða í samtali við mbl.is eftir leik. 

Vildum sýna meiri baráttu

Jafnræði var á milli liðanna í fyrri hálfleik en í þeim seinni setti Stjarnan í annan gír og skoraði þrjú mörk. 

„Við töluðum um það að sýna meiri baráttu og fara af fullum krafti inn í seinni hálfleikinn. Mér fannst við gera það vel.“

Sigurinn er kærkominn fyrir Stjörnuna en hann kemur eftir tvo tapleiki.  

„Alveg klárlega. Við vorum staðráðnar í því að vinna þennan leik og mér fannst uppleggið og spilamennskan í kvöld frábær. Ég er mjög stolt af liðinu.“

Höfum gert þetta oft áður

Gyða lagði upp fyrra mark Stjörnunnar sem Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir skoraði. 

„Ég þekki Ingibjörgu og við höfum gert þetta oft áður. Ég vissi að hún myndi koma inn í þessa glufu og skora.“

Gyða segir Stjörnuliðið horfa upp á við en það mætir Valskonum í næsta leik. 

„Við horfum upp tölfuna og ætlum að taka fleiri stig. Við ætlum að vinna næsta leik.“

