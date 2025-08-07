Með bestu stuðningsmönnum Evrópu

Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður Víkings úr Reykjavík, átti stórleik í sigri gegn Bröndby, 3:0, í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta í kvöld. Gylfi lagði upp tvö mörk og olli miklum vandræðum fyrir Danina á öllum sviðum.
„Við vorum að vonast við að ná góðum úrslitum og að halda hreinu, en 3:0 er kannski ekki eitthvað sem við bjuggumst við. Þetta var að sjálfsögðu fullkomið kvöld fyrir okkur en það er enn þá einn leikur eftir þannig við þurfum að vera klárir í næsta leik.”
Hvernig var undirbúningurinn fyrir svona stórleik?
„Bara rólegar æfingar. Við höfum spilað svo mikið á síðustu dögum þannig að undirbúningurinn er aðallega bara fundir og léttar æfingar. Þegar það eru svona margir leikir er ekki mikið æft heldur bara að reyna að halda öllum heilum,” sagði Gylfi í viðtali við mbl.is
Gylfi var síðan spurður hvernig stemningin innan hópsins að spila í fremur fjandsamlegum aðstæðum á heimavelli Bröndby.
„Ég meina þetta eru leikirnir sem þú vilt spila. Maður getur tekið þetta sem sjálfsögðum hlut þegar maður er að spila fótbolta í hverri viku, en þegar við förum út til Bröndby að spila fyrir framan tugi þúsund áhorfenda þá verðurðu bara að njóta.
Þetta eru með bestu stuðningsmönnum í Evrópu þannig við verðum að vera klárir en á sama tíma að reyna að njóta kvöldsins.”
Næsti leikur liðanna er á fimmtudaginn næstkomandi í Kaupmannahöfn.