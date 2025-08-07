Nefndi Gylfa og Nikolaj sérstaklega

„Þetta verður spennandi leikur. Þeir eru með gott lið. Allir þessir leikir eiga sitt eigið líf þannig að þetta verður spennandi á morgun [í kvöld],“ sagði Daniel Wass, fyrirliði danska stórliðsins Bröndby, í samtali við mbl.is í gær.
Bröndby heimsækir Víking úr Reykjavík í fyrri leik liðanna í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í kvöld og hefst leikurinn klukkan 18.45.
Wass, sem er 36 ára gamall, er þrautreyndur miðjumaður og bakvörður sem hefur komið víða við og meðal annars leikið með Valencia, Celta Vigo og Atlético Madríd á Spáni auk þess að leika með Évian í frönsku 1. deildinni um fjögurra ára skeið.
Þá fór hann á þrjú stórmót með danska landsliðinu; HM 2022, EM 2021 og EM 2012.
Aðspurður sagði Wass leikmenn Bröndby hafa kynnt sér lið Víkings vel.
„Já, við höfum auðvitað horft á nokkur myndbönd af þeim og séð hvernig þeir vilja spila. Þeir eru með nokkra spennandi leikmenn. Þetta verður erfiður leikur fyrir bæði lið.
Ég tel þá hafa yfir nokkuð góðu liði að skipa. Við skoðuðum styrkleika og veikleika og mér finnst þeir vera með góðan framherja og líka Gylfa. En það eru ekki bara þessir tveir, þetta er mjög gott lið.“
Vísaði hann þar til landa síns Nikolaj Hansen og Gylfa Þórs Sigurðssonar.
Þrátt fyrir að Bröndby teljist fyrir fram töluvert sterkari aðilinn er leikmönnum Bröndby ekki vanmat í huga.
„Nei, alls ekki því í knattspyrnu eru alltaf tvö lið með ellefu leikmenn sem berjast um sömu hlutina. Ég held að þetta verði ekki auðveldur leikur, fyrir hvorugt lið. Þetta verður erfiður leikur og bæði lið hafa allt að vinna,“ sagði Wass.
Bröndby spilar heimaleiki sína á grasi en Víkingur á gervigrasi. Bröndby-menn eru þrátt fyrir það vanir því að spila á gervigrasi.
„Þetta er í þriðja skiptið hjá okkur í sjötta leiknum. Við höfum spilað jafn marga leiki á grasi og við höfum spilað á gervigrasi í þessari keppni þannig að þetta er ekkert nýtt fyrir okkur,“ útskýrði fyrirliðinn reynslumikli að lokum.