Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 17:12

Önnur breyting á þjálfarateymi KR

Íris Dögg Gunnarsdóttir nýr markmannsþjálfari kvennaliðs KR.
Íris Dögg Gunnarsdóttir nýr markmannsþjálfari kvennaliðs KR. Ljósmynd/KR

Íris Dögg Gunnarsdóttir hefur verið ráðin markmannsþjálfari KR út tímabilið í 1. deild kvenna í knattspyrnu. KR mætir með glænýtt þjálfarateymi til leiks gegn Fylki í kvöld.

Íris lagði hanskana á hilluna í upphafi árs en á ferlinum spilaði hún með KR, Þrótti R., Val, Haukum, Breiðabliki, Fylki, FH, Aftureldingu og Gróttu.

Hún spilaði 67 leiki fyrir KR frá 2006-2011 en liðið er í fimmta sæti 1. deildarinnar.

Fyrr í dag tilkynnti KR nýjan aðstoðarþjálfara en Sigurður Örn Jónsson mun aðstoða Jamie Brassington sem tók við af Gunnari Einarssyni og Ívari Ingimarssyni sem voru reknir óvænt fyrr í sumar.

KR mætir Fylki á útivelli klukkan 19:15 í kvöld.

mbl.is
