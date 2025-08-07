Önnur breyting á þjálfarateymi KR

Íris Dögg Gunnarsdóttir hefur verið ráðin markmannsþjálfari KR út tímabilið í 1. deild kvenna í knattspyrnu. KR mætir með glænýtt þjálfarateymi til leiks gegn Fylki í kvöld.
Íris lagði hanskana á hilluna í upphafi árs en á ferlinum spilaði hún með KR, Þrótti R., Val, Haukum, Breiðabliki, Fylki, FH, Aftureldingu og Gróttu.
Hún spilaði 67 leiki fyrir KR frá 2006-2011 en liðið er í fimmta sæti 1. deildarinnar.
Fyrr í dag tilkynnti KR nýjan aðstoðarþjálfara en Sigurður Örn Jónsson mun aðstoða Jamie Brassington sem tók við af Gunnari Einarssyni og Ívari Ingimarssyni sem voru reknir óvænt fyrr í sumar.
KR mætir Fylki á útivelli klukkan 19:15 í kvöld.