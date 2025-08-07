Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 10:20

Skrítnasta mark sumarsins? (myndskeið)

Patrick Pedersen og Valsmenn fagna marki Danans sem sló markametið.
Patrick Pedersen og Valsmenn fagna marki Danans sem sló markametið. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki

Valur og ÍA gerðu 2:2-jafntefli í svakalegum leik á Akranesi í Bestu deild karla á þriðjudaginn var.

Valur er á toppi deildarinnar með 34 stig en ÍA er á botninum með 16 stig. 

Markametið féll í rosalegum leik á Skaganum
Daninn Patrick Pedersen gerði sér lítið fyrir og sló markametið í efstu deild þegar hann kom Val yfir, 1:0. Hann bætti síðan við öðru marki rétt fyrir hálfleik.

Bjarni Mark Antonsson varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark í upphafi síðari hálfleiks.

Í blálokin jafnaði Ómar Björn Stefánsson metin með að öllum líkindum skrítnasta marki sumarsins. Ómar fékk boltann í öxlina við vítateigslínuna og boltinn sveif yfir Frederik Schram í marki Vals og þaðan í netið.

Hægt er að sjá mörkin og svipmyndir úr leiknum á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan. 

 

