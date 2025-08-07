Spennandi og öðruvísi verkefni

Landsliðskonan Guðrún Arnardóttir gekk til liðs við portúgalska knattspyrnufélagið Braga frá Rosengård í Svíþjóð á dögunum.
Guðrún, sem er 30 ára, hefur leikið síðustu sex ár í Svíþjóð, fyrst í tvö ár með Djurgården og síðan í fjögur ár með Rosengård þar sem hún varð sænskur meistari þrisvar sinnum.
Nú mun Guðrún hefja nýtt ævintýri hjá portúgalska félaginu Braga. Hún er spennt fyrir nýrri áskorun í nýju landi.
„Ég var að skoða möguleikana hjá mér og þetta kom upp. Mér fannst þetta vera spennandi, svolítið öðruvísi en ég er vön og öðruvísi en hvernig minn leikstíll er, sem er svolítið andstaðan við Portúgal.
Mér fannst Braga vera að byggja eitthvað spennandi upp. Félagið er komið með nýja aðstöðu sem er mjög flott. Það er verið að reyna að fá meiri alþjóðlega stemningu í liðið.
Við erum með þýskan þjálfara og erum síðan nokkrar erlendar í liðinu, frá Póllandi, Bandaríkjunum og svo ég frá Íslandi og önnur finnsk líka,“ sagði Guðrún í samtali við Morgunblaðið.
Guðrún sagði að Braga væri með stór markmið en félagið hafnaði í þriðja sæti efstu deildar Portúgals á síðustu leiktíð.
„Braga hefur svolítið verið þriðja sætis lið. Benfica hefur verið með yfirburði í deildinni og svo hafa Sporting og Braga komið þar á eftir. Braga er að reyna að taka þetta næsta skref til að koma sér í að vinna deildina en ekki bara vera í þriðja sæti.“
Guðrún er nýbyrjuð að æfa með Braga og var nýbúin með sína aðra æfingu með liðinu þegar Morgunblaðið heyrði í henni á þriðjudaginn var. Hún fékk gott frí en hún hafði leikið með Rosengård í sumar áður en landsliðið fór á EM í byrjun júlí.
„Ég fékk smá frí til að vera klár í heilt tímabil. Það var gott að fá frí þannig að maður er orðinn æstur í að fara í fótbolta aftur og hætta þessum styrktaræfingum,“ sagði Guðrún
Viðtalið við Guðrún í heild sinni má finna á íþróttasíðum Morgunblaðsins sem kom út í morgun.