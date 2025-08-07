Sterkt jafntefli Breiðabliks í Bosníu

Breiðablik gerði 1:1-jafntefli við bosníska liðið Zrinjski Mostar í 3. umferð undankeppni Evrópudeildar karla í knattspyrnu í Bosníu í kvöld.
Seinni leikur liðanna fer fram eftir viku á Kópavogsvelli en sigurvegarinn í einvíginu mætir annaðhvort Servette frá Sviss eða Utrecht frá Hollandi.
Fyrri hálfleikur var afar rólegur og lítið um færi. Heimamenn voru meira með boltann en voru í vandræðum með að skapa sér færi enda vörn Breiðabliks afar þétt og vel skipulögð.
Á 14. mínútu fékk Breiðablik víti eftir að Illija Masic gaf Tobias Thomsen olnbogaskot í baráttu inni í teignum.
Fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson steig upp og tók vítið en Goran Karacic varði frá honum. Hins vegar kom í ljós í VAR að Karacic var kominn af línunni og fékk Breiðablik að taka vítið aftur.
Þá fór Daninn Tobias Thomsen á punktinn en hann lét líka verja frá sér. Daninn náði þó frákastinu og aftur varði Karacic. Hins vegar kom Karacic engum vörnum við þegar Thomsen náði aftur frákastinu og skallaði boltann í autt markið.
Staðan í hálfleik var 1:0 fyrir Breiðabliki.
Seinni hálfleikur var eins og fyrri nokkuð rólegur. Heimamenn voru áfram töluvert meira með boltann en ógnuðu lítið sem ekkert.
Besta færi Mostar fékk varamaðurinn Tomislav Kis eftir frábæra sendingu frá Mateo Susic en Anton Ari Einarsson sá við honum.
Á 71. mínútu braut Ágúst Orri Þorsteinsson á Jakov Pranjic inni í teig Breiðabliks og benti Enea Jorgji dómari leiksins á punktinn.
Fyrirliðinn Nemanja Bilbija fór á punktinn og skoraði af miklu öryggi, hamraði boltanum í vinstra hornið og gat Anton Ari lítið gert í marki Breiðabliks.
Mörkin urðu ekki fleiri í leiknum og fara Blikar með sterkt jafntefli heim til Íslands.
