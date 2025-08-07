Stjarnan valtaði yfir Tindastól í seinni

Stjarnan setti í annan gír í seinni hálfleik og vann Tindastól, 3:0, í Bestu deild kvenna í fótbolta í Garðabænum í kvöld.
Stjarnan er með fimmtán stig og fer úr áttunda sæti deildarinnar upp í sjötta með sigrinum en Tindastóll er í áttunda með 13.
Tindastólsliðið var hættulegra í fyrri hálfleik og fékk Makala Woods meðal annars gott færi en setti boltann í stöngina.
Stjörnuliðið mætti þó allt annað út í seinni hálfleik og var mun betra.
Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir braut ísinn á 60. mínútu þegar hún þrumaði boltanum sláin inn eftir sendingu frá Gyðu Kristínu Gunnarsdóttur.
Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir tvöfaldaði síðan forystu Stjörnukvenna á 75. mínútu. Þá fékk hún sendingu í gegn frá Andreu Mist Pálsdóttur og keyrði að marki Tindastóls áður en hún smellti boltanum á nær, 2:0.
Jana Sól Valdimarsdóttir bætti við þriðja marki Stjörnunnar undir lok leiks. Þá fékk hún sendingu eftir einstaklingsframtak Huldu Hrundar Arnarsdóttur og potaði boltanum í netið, 3:0.
Stjarnan heimsækir Val í næstu umferð en Tindastóll fær Þrótt úr Reykjavík í heimsókn.
|Fram
|1:6
|Breiðablik
|1:6. Andrea Rut gefur boltann fyrir markið og Líf skorar af öryggi.Lif Joostdóttir van Bemmel (Breiðablik) skorar
|Þór/KA
|1:2
|Valur
|Valur vinnur nokkuð sanngjarnt. það verður fróðlegt að sjá seinni vítadóminn aftir.Leik lokið