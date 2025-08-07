Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 19:53 | Uppfært 20:35

Stjarnan valtaði yfir Tindastól í seinni

Fanney Lísa Jóhannesdóttir með boltann í bikarleik liðanna í vor. mbl.is/Karítas

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Stjarnan setti í annan gír í seinni hálfleik og vann Tindastól, 3:0, í Bestu deild kvenna í fótbolta í Garðabænum í kvöld. 

Stjarnan er með fimmtán stig og fer úr áttunda sæti deildarinnar upp í sjötta með sigrinum en Tindastóll er í áttunda með 13. 

Tindastólsliðið var hættulegra í fyrri hálfleik og fékk Makala Woods meðal annars gott færi en setti boltann í stöngina. 

Stjörnuliðið mætti þó allt annað út í seinni hálfleik og var mun betra. 

Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir braut ísinn á 60. mínútu þegar hún þrumaði boltanum sláin inn eftir sendingu frá Gyðu Kristínu Gunnarsdóttur. 

Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir tvöfaldaði síðan forystu Stjörnukvenna á 75. mínútu. Þá fékk hún sendingu í gegn frá Andreu Mist Pálsdóttur og keyrði að marki Tindastóls áður en hún smellti boltanum á nær, 2:0. 

Jana Sól Valdimarsdóttir bætti við þriðja marki Stjörnunnar undir lok leiks. Þá fékk hún sendingu eftir einstaklingsframtak Huldu Hrundar Arnarsdóttur og potaði boltanum í netið, 3:0.

Stjarnan heimsækir Val í næstu umferð en Tindastóll fær Þrótt úr Reykjavík í heimsókn. 

Aðrir virkir leikir

Zrinjski Mostar 1:1 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Breiðablik nær í Sterkt jafntefli í Bosníu.
Fram 1:6 Breiðablik opna
90. mín. Lif Joostdóttir van Bemmel (Breiðablik) skorar 1:6. Andrea Rut gefur boltann fyrir markið og Líf skorar af öryggi.
Þór/KA 1:2 Valur opna
90. mín. Leik lokið Valur vinnur nokkuð sanngjarnt. það verður fróðlegt að sjá seinni vítadóminn aftir.
Víkingur R. 3:0 Bröndby opna
90. mín. Leik lokið 3:0. Frábærum leik Víkinga lokið. Með yfirhöndina allan leikinn. Bröndby áttu nokkur færi en ekki nægilega góð og stórsigur Víkinga niðurstaðan.

Leiklýsing

Stjarnan 3:0 Tindastóll opna loka
90. mín. Jana Sól Valdimarsdóttir (Stjarnan) skorar 3:0 - Jana skorar þriðja mark Stjörnunnar! Hulda Hrund gerir virkilega vel og kemur boltanum fyrir á Jönu sem potar honum framhjá Genevieve.
