Stórbrotinn sigur Víkings

Víkingur úr Reykjavík vann magnaðan sigur á danska stórliðinu Bröndby, 3:0, í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu á Víkingsvelli í kvöld.
Uppselt var á leikinn í kvöld og stemningin í stúkunni var gríðarleg. Stuðningsmenn Bröndby mættu snemma og sungu hástöfum og létu vel í sér heyra allan leikinn.
Leikurinn fór fremur hægt af stað og kom fyrsta færið ekki fyrr en á 18. mínútu þegar Helgi Guðjónsson renndi boltanum fyrir teiginn af vinstri kantinum þar sem Nikolaj Hansen beið. Hansen komst í boltann og reyndi viðstöðulaust skot sem fór rétt framhjá markinu.
Á 25. mínútu fengu gestirnir aukaspyrnu á hættulegum stað. Boltinn flaug fyrir markið og Pálmi Rafn Arinbjörnsson náði að slá í boltann en boltinn hrökk hins vegar í leikmann Bröndby. Boltinn var því á leiðinni í markið en Hansen var tilbúinn og náði að bjarga á línu og Víkingar sluppu með skrekkinn.
Fyrsta mark leiksins kom síðan á 44. mínútu. Víkingur fékk hornspyrnu sem Gylfi Þór Sigurðsson tók. Fyrirgjöfin var góð og beint í þvöguna þar sem Hansen var staðsettur. Hansen sneri baki í markið en náði þó að skalla boltann með hnakkanum sem fór í þverslána og í netið, 1:0.
Staðan var því 1:0 í hálfleik.
Víkingur var ekki lengi að bæta við seinna markinu. Á 47. mínútu átti Gylfi aftur frábæra fyrirgjöf úr hornspyrnu en í þetta sinn var það Oliver Ekroth sem náði að stanga boltann á fjærstöngina og boltinn söng í netinu, 2:0.
Á 62. mínútu fékk Gylfi boltann vinstra megin í teignum eftir flott spil Víkinga. Gylfi var í góðri stöðu og reyndi að skrúfa boltann í fjær hornið en boltinn flaug í stöngina, aftur út í teiginn og að lokum burt.
Á 83. mínútu bar Viktor Örlygur Andrason boltann upp völlinn. Viktor renndi boltanum síðan til hægri þar sem Gylfi beið rólegur og setti boltann fyrir teiginn. Boltinn endaði hjá Erlingi Agnarsyni sem kom boltanum aftur á Viktor. Viktor tók við boltanum með glöðu geði, lék á varnarmann Bröndby og átti hörku skot sem þaut í fjærhornið, 3:0.
Fleir urðu mörkin ekki og stórsigur Víkinga niðurstaðan í þessum mikilvæga leik. Víkingar með yfirhöndina nær allan leikinn og í góðri stöðu að komast áfram í Sambandsdeildinni.
Seinni leikur liðanna er á fimmtudaginn næstkomandi á Bröndby Stadium.
|Fram
|1:6
|Breiðablik
|1:6. Andrea Rut gefur boltann fyrir markið og Líf skorar af öryggi.Lif Joostdóttir van Bemmel (Breiðablik) skorar
|Þór/KA
|1:2
|Valur
|Valur vinnur nokkuð sanngjarnt. það verður fróðlegt að sjá seinni vítadóminn aftir.Leik lokið