Stórsigur Breiðabliks í Úlfarsárdal

Fram og Breiðablik áttust við í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld og lauk leiknum með sigri Breiðabliks 6:1. Eftir leikinn er Breiðablik með 34 stig á toppi deildarinnar en Fram er í 6. sæti með 15 stig.
Leikurinn fór rólega af stað en á 9. mínútu fengu Blikakonur vítaspyrnu eftir hættuspark inni í teig Fram. Úr vítinu skoraði Samantha Rose Smith.
Ólína Ágústa Valdimarsdóttir var nálægt því að jafna leikinn fimm mínútum seinna en skot hennar var varið í dauðafæri.
Breiðablik tvöfaldaði forskot sitt á 35. mínútu þegar leikmenn Fram reyndu að hreinsa boltann út úr teignum sínum en þá mætti Kristín Dís Árnadóttir og skoraði stórkostlegt mark beint upp í samskeytin. Klárlega eitt af fallegustu mörkum sumarsins og staðan 2:0 fyrir Breiðablik.
Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Íslandsmeistarana.
Fram byrjaði seinni hálfleikinn á að minnka muninn þegar Lily Farkas skoraði fallegt mark eftir sendingu frá Katrínu Erlu. Staðan var 2:1 fyrir Breiðablik.
Þá var komið að Breiðabliki. Á 6 mínútna kafla kom hvert markið á fætur öðru hjá Bliku. Birta Georgsdóttir skoraði tvö mörk á tveimur mínútum og kom Blikum 4:1 yfir.
Fyrra markið hennar var eftir skelfileg mistök hjá Dominiqe Flasza. Hún fær boltann við markteig eftir markspyrnu og reynir að sóla Birtu á stórhættulegum stað. Birta náði af henni boltanum og skoraði.
Seinna mark Birtu kom eftir frábært upphlaup með boltann þar sem hún sólaði Dominiqe glæsilega og skoraði af öryggi.
Edith Kristín Kristjánsdóttir kom Breiðablik síðan 5:1 yfir með marki á 59. mínútu með frábæru skoti inni í teig eftir að hafa sólað Dominiqe sem var að eiga skelfilegar mínútur í vörn Fram.
Eftir þetta gerðu liðin mikið af skiptingum en það breytti því ekki að lið Blika óð í færum. Áttu gestirnir fjölda skota að marki Fram sem enduðu í stöng, fanginu á Þóru Rún eða framhjá markinu.
Það breyttist þó á 90. mínútu leiksins þegar Líf Joostdóttir van Bemmel skoraði af öryggi eftir fyrirgjöf frá Andreu Rut Bjarnadóttur. Staðan 6:1 fyrir Breiðablik.
Fór svo að Blikar unnu stóran sigur og festa sig í sessi á toppi deildarinnar.
|Þór/KA
|1:2
|Valur
|Valur vinnur nokkuð sanngjarnt. það verður fróðlegt að sjá seinni vítadóminn aftir.Leik lokið
|Stjarnan
|3:0
|Tindastóll
|3:0 - Jana skorar þriðja mark Stjörnunnar! Hulda Hrund gerir virkilega vel og kemur boltanum fyrir á Jönu sem potar honum framhjá Genevieve.Jana Sól Valdimarsdóttir (Stjarnan) skorar