Halldór Jón Sigurðsson þjálfari Tindastóls var að vonum svekktur eftir tap sinna kvenna fyrir Stjörnunni, 3:0, í Bestu deildinni í fótbolta í Garðabænum í kvöld.
Eftir leikinn er Tindastóll í áttunda sæti deildarinnar með 13 stig. Jafnræði var á milli liðanna í fyrri hálfleik en í þeim seinni valtaði Stjarnan yfir Tindastól eftir að Sauðkrækingar misstu Nicola Hauk og Kathernie Grace Pennet af velli.
„Við missum tvo af þremur miðvörðunum okkar út af, sem skiptir gríðarlega miklu máli. Þær skora frábært mark og komast í 1:0 og þá verður þetta meiri brekka fyrir okkur.
Heilt yfir fannst mér við ekki skapa færi og Stjarnan vann verðskuldað.
Í fyrri hálfleik var mikið jafnvægi og þar voru blikur á lofti. Það munar mikið um leikmenn hjá okkur og skipti miklu máli að missa tvo burðarrása út af.
Nicola í byrjun hálfleiksins og síðan Grace þegar leið á og Laufeyju undir lokin. Við áttum ekki roð í Stjörnuna í seinni hálfleik eftir það.“
Tidastólsliðið hefur verið fámennað í leikjum á höfuðborgarsvæðinu en aðeins fjórir varamenn voru með liðinu í kvöld.
„Það voru stelpur að vinna og gera aðra hluti sem komust ekki með okkur. Við höfum getað leyst það vanalega og unnið leiki hér í Reykjavík með svipað stóra hópa í dag. Það byrjuðu ellefu inni á og enduðu ellefu inni á.
Við vonumst til að geta bætt leikmanni við í viðbót og verið enn þá tilbúnari í það sem koma skal.“
Tindastóll mætir Þrótti úr Reykjavík á heimavelli í næstu umferð.
„Við erum spennt fyrir því. Við ætlum að safna orku og reyna að endurheimta leikmenn. Vonandi verðum við klár og tilbúin frá fyrstu mínútu, þá er von á góðu á Króknum.“