Þórður hættur hjá KSÍ

Þórður Þórðarson hefur að eigin ósk látið af störfum sem landsliðsþjálfari U19-ára landsliðs kvenna í knattspyrnu.
Þetta kemur fram í tilkynningu á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands. Þar segir að leit sé þegar hafin að nýjum þjálfara liðsins.
Þórður á langan þjálfaraferil að baki hjá yngri landsliðum Íslands. Hann var fyrst ráðinn þjálfari U19 kvenna árið 2014 og þjálfaði hann liðið til ársins 2021 ásamt því að vera aðstoðarþjálfari U16 og U17 kvenna.
Árið 2023 var Þórður aftur ráðinn til KSÍ, þá sem þjálfari U16, U17 og U23 liða kvenna. Árið 2024 tók Þórður við sem þjálfari U19 liðs kvenna.
„KSÍ þakkar Þórði fyrir ánægjulegt samstarf í gegnum árin og óskar honum velfarnaðar í nýjum verkefnum,“ sagði í tilkynningunni.