„Þurftum vinnusemi, elju og dugnað“

Elísa Viðarsdóttir og Sandra María Jessen eigast við í kvöld.
Elísa Viðarsdóttir og Sandra María Jessen eigast við í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni
Einar Sigtryggsson

Það er alltaf erfitt að spila við þessa dugnaðarforka í Þór/KA. Maður má ekki slaka á eina sekúndu. Á góðum degi þá hefðum við skorað fleiri mörk. Við fengum færi til þess.  Ég er fyrst og fremst ofboðslega stolt af liðinu mínu í dag fyrir að koma hingað norður og taka öll stigin“ sagði Elísa Viðarsdóttir, fyrirliði Vals í Bestu deild kvenna eftir torsóttan 2:1 sigur gegn Þór/KA í kvöld.

Valur var betri aðilinn í leiknum og gerði það eina sem skipti máli, að vinna. Mikil barátta einkenndi leikinn og leikmenn áttu að auki í mestu vandræðum með að halda boltanum innan eigin liðs. Það vantaði upp á gæði knattspyrnunnar og æðibunugangur einkenndi ákvarðanir leikmanna.

„Stundum þarf maður að spila svona leiki til að taka þrjú stig. Eins og tíðin hefur verið hjá okkur upp á síðkastið þá þurftum við bara að harka inn einn sigur. Við þurftum vinnusemi, elju og dugnað. Hver og ein okkar gaf líf og sál í verkefnið. Og þá er líklegt að það skili árangri.“

Valur spilaði afar góðan varnarleik og gaf sama og engin færi á sér. Það var helst í föstum leikatriðum sem Þór/KA fékk einhverja sénsa.

„Við vorum gríðarlega þéttar, lögðum upp með að loka á löngu boltana þeirra. Mér fannst það ganga vel í leiknum. Þegar við spilum við Þór/KA þá verður oft mikil barátta úti á vængjunum og yfirleitt vinnast leikirnir eða tapast þar. Við misstum kannski einbeitinguna aðeins í föstu leikatriðunum í lok fyrri hálfleiks en Þór/KA er með mikinn styrk í þeim atriðum. Sem betur fer þá refsuðu þær okkur ekki og þetta er niðurstaðan.“

Það eru líka skakkaföll í ykkar herbúðum.

„Við missum Natöshu út og Elínu Mettu. Svo meiddist Fanndís eftir hálftíma í þessum leik. Það eru stór skörð sem þarf að fylla. Við hinar berjumst bara á meðan  og það er ekkert annað í boði“ sagði Elísa að lokum

