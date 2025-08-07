„Veit aldrei hvað Nik er að pæla“

Breiðablik styrkti stöðu sína á toppi Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld þegar liðið vann stóran sigur á Fram, 6:1, í Úlfarsárdal. Blikakonur sýndu mátt sinn og megin með því að skora þrjú mörk á sex mínútna kafla.
Elín Helena Karlsdóttir, varnarmaður Breiðabliks sem bar fyrirliðabandið í leiknum, ræddi við mbl.is strax eftir leik í kvöld.
Var þetta helst til of auðvelt í kvöld?
„Ég veit það nú ekki en við vorum búnar að ákveða fyrir leik að við ætluðum að reyna keyra á þetta og gera það sem við erum bestar í sem er að skora mörk. Fram gaf okkur góðan leik en við nýttum stöðurnar okkar mjög vel.“
Þið byrjið þennan leik með mjög sterka leikmenn á bekknum sem venjulega eru að byrja. Þessi sigur hlýtur því að sýna þá gríðarlega miklu breidd sem þið í Breiðablik búið yfir.
„Við búum vel að því að vera með mjög sterka leikmenn og breiðan hóp. Þegar leikjaálagið er mikið eins og stefnir í á næstunni þá er gulls ígildi að vera með svona sterkan og breiðan hóp þar sem í rauninni hvaða leikmaður sem er getur byrjað og skilað tilætluðum árangri inni á vellinum.“
Næsti leikur hjá ykkur er á móti Víkingi áður en þið farið og spilið bikarúrslitaleik á Laugardalsvelli. Megum við sem fylgjumst með eiga von á því að sterkari leikmenn verði á bekknum til að vera ferskari fyrir bikarúrslitaleikinn gegn FH?
„Ég veit það ekki. Ég veit aldrei hvað Nik (Chamberlain þjálfari) er að pæla. Hann er alltaf að breyta liðinu. Við erum sjaldan í sumar búin að vera með sama byrjunarliðið tvo leiki í röð sem aftur sýnir hvað við erum með sterkan og breiðan hóp. Þannig að það verður bara að koma í ljós hvernig uppstillingin verður á móti Víkingum.“
Þið eruð komnar í mjög góða stöðu á toppi deildarinnar og með svakalega markatölu. Er Íslandsmeistaratitillinn ekki bara að fara vera áfram í Kópavogi eftir þetta tímabil?
„Vonandi en við erum ekki með neitt í hendi því mótið er ekki búið fyrr en eftir síðustu umferðina í deildinni. Það eru hörkulið sem við erum að keppa við á toppnum. Það er samt auðvitað frábært að ná smá forskoti og létta pressuna á okkur. Á meðan við gerum okkar þá lítur þetta vel út,“ sagði Elín Helena að lokum í samtali við mbl.is.