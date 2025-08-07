Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.8.2025 | 20:31

Víkingur R. - Bröndby, staðan er 3:0

Víkingar fagna þriðja marki sínu í kvöld.
Víkingar fagna þriðja marki sínu í kvöld. mbl.is/Karítas

Árni Pétur Birgisson

sport@mbl.is

Víkingur fær danska liðið Bröndby í heimsókn á Víkingsvöllinn í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu klukkan 18.45.

Um er að ræða fyrri leik liðanna en seinni leikurinn fer fram eftir viku í Kaupmannahöfn.

Mbl.is er í Víkinni og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu. 

Nikolaj Hansen kemur Víkingum yfir.
Nikolaj Hansen kemur Víkingum yfir. mbl.is/Karítas




Aðrir virkir leikir

Zrinjski Mostar 1:1 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Breiðablik nær í Sterkt jafntefli í Bosníu.
Fram 1:6 Breiðablik opna
90. mín. Lif Joostdóttir van Bemmel (Breiðablik) skorar 1:6. Andrea Rut gefur boltann fyrir markið og Líf skorar af öryggi.
Þór/KA 1:2 Valur opna
90. mín. Leik lokið Valur vinnur nokkuð sanngjarnt. það verður fróðlegt að sjá seinni vítadóminn aftir.
Stjarnan 3:0 Tindastóll opna
90. mín. Jana Sól Valdimarsdóttir (Stjarnan) skorar 3:0 - Jana skorar þriðja mark Stjörnunnar! Hulda Hrund gerir virkilega vel og kemur boltanum fyrir á Jönu sem potar honum framhjá Genevieve.

Leiklýsing

Víkingur R. 3:0 Bröndby opna loka
90. mín. 5 mínútum bætt við.

