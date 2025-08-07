Víkingur R. - Bröndby, staðan er 3:0

Víkingur fær danska liðið Bröndby í heimsókn á Víkingsvöllinn í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu klukkan 18.45.
Um er að ræða fyrri leik liðanna en seinni leikurinn fer fram eftir viku í Kaupmannahöfn.
Mbl.is er í Víkinni og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Fram
|1:6
|Breiðablik
|1:6. Andrea Rut gefur boltann fyrir markið og Líf skorar af öryggi.Lif Joostdóttir van Bemmel (Breiðablik) skorar
|Þór/KA
|1:2
|Valur
|Valur vinnur nokkuð sanngjarnt. það verður fróðlegt að sjá seinni vítadóminn aftir.Leik lokið