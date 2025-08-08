Það var mikil spenna í leik Þróttar og Víkings í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld. Þróttur vann að lokum 2:1 sigur en Víkingar settu mikla pressu á Þrótt í seinni hálfleik og þá sérstaklega þegar leikmanni Þróttar var vísað af velli á 72. mínútu leiksins.
Gígja Valgerður Harðardóttir fyrirliði Þróttar var svekkt með að hafa ekki náð að minnsta kosti stigi út úr leiknum. Hún hafði þetta að segja um leikinn:
„Mér fannst við byrja leikinn vel og vera með yfirhöndina fyrstu 23 mínúturnar. Síðan skorar Þróttur og þá er eins og við missum aðeins orku úr okkur og gefum eftir. Það kostaði það að við fengum á okkur annað mark.
Í seinni hálfleik vorum við mun agressífari og sérstaklega hérna í lokin þá hélt ég að við myndum ná að sækja stig út úr þessum leik en við þurfum bara að vera með betri heildarframmistöðu í þessum leikjum til að fá eitthvað út úr þeim.“
Víkingur teflir fram nýjum leikmanni í kvöld, Ashley Jordan Clark sem skorar og kemur sér í nokkur mjög góð færi. Það vantaði ekki mikið upp á að þið næðuð jöfnunarmarki í leiknum. Gefur þessi viðbót í hópinn með komu Ashley góð fyrirheit um framhaldið fyrir Víking í ljósi þess að liðið er í fallbaráttu?
„Já, algjörlega. Við ætluðum okkur meira hérna í dag. Við ætluðum að ná allavegana stigi. Við erum svekktar að ná ekki markmiðum okkar. Við gáfum Þrótti samt góðan leik og þær eru hinum megin á töflunni.
Það sýnir samt hvað við erum búnar að vera spila mikið undir getu í sumar því að mínu mati eigum við að vera með miklu fleiri stig miðað við hvað þetta lið getur. Nú þurfum við bara horfa inn á við og spila betur.“
Næsti leikur er á móti Breiðablik. Það er kannski full stór krafa að ætlast til þess að Víkingur vinni Breiðablik en hvað þarf til að reyna að minnsta kosti við stigið í þeim leik?
„Eins og ég sagði áðan þá þurfum við að vera á fullu allan tímann og við megum ekki eiga svona kaflaskiptan leik eins og í dag. Það er það sem verður okkur að falli. Ef við lögum þetta þá hef ég fulla trú á okkur á móti Breiðabliki,“ sagði Gígja Valgerður að lokum í samtali við mbl.is.