Álfhildur Rósa Kjartansdóttir fyrirliði Þróttar var ánægð með stigin þrjú í erfiðum leik á móti Víkingi í Bestu deildinni í knattspyrnu í kvöld.
„Þetta var vægast sagt orðið mjög stressandi þarna í lokin. Sérstaklega eftir að við erum einum færri og þær sækja stíft á okkur. Víkingur er ótrúlega gott lið og mér finnst þær heldur betur vera að stíga upp núna. Það var mun erfiðara að mæta þeim núna en síðast. Þær gáfu okkur bara þrusu erfiðan leik. Ég er bara mjög sátt með þessi þrjú stig,“ sagði Álfhildur Rósa í samtali við mbl.is.
Þróttur var samt betri aðilinn fram að rauða spjaldinu sem Sóley María fékk. Gerðuð þið meiri háttar breytingar þegar þið lentuð í að vera manni færri?
„Ég dett niður í miðvörðinn sem ég er ekki vön að spila. Við erum bara með þannig lið að við erum góðar í að takast á við mótlæti. Við þéttum bara vel til baka og auðvitað var þetta erfitt að vera undir mikilli pressu frá þeim. Ég er samt bara ánægð með að við náðum að þétta svona vel og spila góðan varnarleik.“
Ertu ósammála þessum dómi þegar rauða spjaldið fer á loft?
„Mér fannst þetta mjög vafasamt. Ég sá þetta samt ekki alveg en þekkjandi Sóleyju þá er hún ekki að rífa í hárið á leikmönnum. Þannig að ég er alls ekki viss með þetta.“
Næsti leikur hjá ykkur er á móti Tindastóli á útivelli. Það hlýtur að vera skyldusigur fyrir Þrótt verandi í mikilli toppbaráttu við Breiðablik og FH, ekki satt?
„Jú, núna eru bara allir leikir skyldusigrar. Það verður erfitt að mæta þeim á útivelli og við megum alls ekki vanmeta Tindastól,“ sagði Álfhildur Rósa að lokum í samtali við mbl.is.