Freyr hrósaði Sævari í hástert

Freyr Alexandersson.
Freyr Alexandersson. Ljósmynd/Brann

Freyr Alexandersson þjálfari Brann fór fögrum orðum um Sævar Atla Magnússon, leikmann liðsins, eftir 2:0-sigur gegn Häcken í undankeppni Evrópudeildarinnar í gær.

Sævar gerði sér lítið fyrir og skoraði bæði mörk Brann í leiknum.

Freyr sótti Sævar frá danska félaginu Lyngby í sumar en hann hefur farið vel af stað með norska liðinu. Freyr hafði áður þjálfað Sævar hjá bæði Leikni Reykjavík og Lyngby.

„Frábær byrjun hjá honum í Brann. Ég er svo ánægður fyrir hans hönd og liðsins. Hann er stórkostlegur í pressunni,“ sagði Freyr í viðtali eftir leik.

Seinni leikur einvígisins fer fram eftir viku á heimavelli Brann í Bergen.

mbl.is
