Hegðun stuðningsmannanna algjörlega óásættanleg

Forráðamenn danska félagsins Bröndby eru að fara yfir atburði gærdagsins og reyna að bera kennsl á stuðningsmenn sem tóku þátt í slagsmálum eftir leik liðsins gegn Víkingi.
Óeirðir brutust út eftir 3:0-sigur Víkings gegn Bröndby í gærkvöldi. Stuðningsmenn danska félagsins ollu miklu tjóni á bæði stúku og ferðaklósettum og lentu í slagsmálum sem lögreglan þurfti að leysa úr með piparúða.
Ole Palma, framkvæmdastjóri Bröndby, segir að félagið sé að skoða málið og að stuðningsmennirnir sem tóku þátt í slagsmálunum verði settir í bann.
„Vegna leiksins í Reykjavík í gærkvöldi voru skemmdaverk unnin og ólæti á meðal fámenns hóps stuðningsmanna. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óásættanlegt. Við gerum okkur grein fyrir því að það getur verið pirringur eftir svona leik en það má ekki stigmagnast með þessum hætti,“ sagði Palma við Bold.
„Við erum að fara yfir myndbandsefni og munum reyna að bera kennsl á sökudólgana sem verða síðan settir í bann,“ bætti Palma við.