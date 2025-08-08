Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.8.2025 | 13:00

Hegðun stuðningsmannanna algjörlega óásættanleg

Lögreglan þurfti að nota piparúða til að leysa úr slagsmálunum.
Lögreglan þurfti að nota piparúða til að leysa úr slagsmálunum. mbl.is/Karítas

Forráðamenn danska félagsins Bröndby eru að fara yfir atburði gærdagsins og reyna að bera kennsl á stuðningsmenn sem tóku þátt í slagsmálum eftir leik liðsins gegn Víkingi.

Óeirðir brutust út eftir 3:0-sigur Víkings gegn Bröndby í gærkvöldi. Stuðningsmenn danska félagsins ollu miklu tjóni á bæði stúku og ferðaklósettum og lentu í slagsmálum sem lögreglan þurfti að leysa úr með piparúða. 

Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik
Frétt af mbl.is

Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik

Ole Palma, framkvæmdastjóri Bröndby, segir að félagið sé að skoða málið og að stuðningsmennirnir sem tóku þátt í slagsmálunum verði settir í bann.

„Vegna leiksins í Reykjavík í gærkvöldi voru skemmdaverk unnin og ólæti á meðal fámenns hóps stuðningsmanna. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óásættanlegt. Við gerum okkur grein fyrir því að það getur verið pirringur eftir svona leik en það má ekki stigmagnast með þessum hætti,“ sagði Palma við Bold.

„Við erum að fara yfir myndbandsefni og munum reyna að bera kennsl á sökudólgana sem verða síðan settir í bann,“ bætti Palma við. 

Hópslagsmál stuðningsmanna
Frétt af mbl.is

Hópslagsmál stuðningsmanna

Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun
Frétt af mbl.is

Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun
mbl.is
Fleira áhugavert
Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun Bætt í hafrannsóknir við Ísland Skýrari rammi fyrir þá sem eru sérlega hættulegir „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“
Fleira áhugavert
Bætt í hafrannsóknir við Ísland Naflastrengurinn aldrei slitnað Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun