ÍR missteig sig í toppbaráttunni

ÍR og Fjölnir skildu jöfn, 3:3, í æsispennandi leik í 16. umferð 1. deildar karla í knattspyrnu í Breiðaholtinu í kvöld.
Jafnteflið þýðir að ÍR fer niður í annað sætið þar sem liðið er með 33 stig, einu minna en topplið Njarðvíkur. Fjölnir fór upp úr fallsæti og er nú í 10. sæti með 12 stig, einu stigi fyrir ofan Fylki sæti neðar.
Guðjón Máni Magnússon kom ÍR yfir eftir aðeins sjö mínútna leik þegar hann skallaði boltann í netið af stuttu færi eftir hnitmiðaða fyrirgjöf Emils Nóa Sigurhjartarsonar af hægri kantinum.
Stuttu síðar, á 14. mínútu, jafnaði Kristófer Dagur Arnarsson hins vegar metin fyrir Fjölni. Lagði hann þá boltann í netið af stuttu færi eftir snyrtilega sendingu Árna Steins Sigursteinssonar úr vítateignum.
Eftir tæplega hálftíma leik fékk Bergvin Fannar Helgason tækifæri til þess að koma ÍR yfir þegar liðið fékk vítaspyrnu sem var dæmd eftir að Óliver Andri Einarsson var felldur í vítateignum.
Sigurjón Daði Harðarson í marki Fjölnis gerði sér hins vegar lítið fyrir og varði vítaspyrnu Bergvins Fannars.
Staðan var því 1:1 í hálfleik. Renato Punyed kom inn á sem varamaður í hálfleik hjá ÍR og var ekki lengir að láta að sér kveða.
Skoraði hann með skalla úr markteignum á 55. mínútu eftir að Sigurjón Daði misreiknaði langt innkast Ólivers Elísar Hlynssonar frá hægri.
Aftur leið hins vegar ekki á löngu þar til Fjölnir jafnaði metin. Það gerði Einar Örn Harðarson á 58. mínútu þegar fyrirgjöf hans af hægri kantinum sigldi framhjá Vilhelm Þránni Sigurjónssyni í marki ÍR.
Tólf mínútum fyrir leikslok nýtti Kristófer Dagur sér misskilning í vörn ÍR og vippaði stórglæsilega yfir Vilhelm Þráin fyrir utan vítateig, staðan orðin 2:3 fyrir Fjölni.
Þegar skammt var eftir fékk ÍR dæmda aðra vítaspyrnu er leikmaður Fjölnis fékk boltann í höndina innan vítateigs. Að þessu sinni steig Óliver Elís á vítapunktinn og skoraði af öryggi.
Staðan þá orðin 3:3 og reyndust það lokatölur.