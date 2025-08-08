Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.8.2025 | 21:30

Öruggt hjá HK gegn Keflavík

Ernir Bjarnason, Dagur Orri Garðarsson og Tumi Þorvarsson ræða við …
Ernir Bjarnason, Dagur Orri Garðarsson og Tumi Þorvarsson ræða við dómarann Twana Khalid Ahmed í kvöld. mbl.is/Karítas

HK heldur sínu striki í 1. deild karla í knattspyrnu. Liðið vann góðan 3:0-sigur á Keflavík í Kórnum í 16. umferð deildarinnar í kvöld.

HK fór með sigrinum upp í fjórða sæti og er þar með 30 stig líkt og Þór frá Akureyri í sætinu fyrir ofan. Keflavík er sem fyrr í fimmta sæti með 25 stig.

Leikurinn var nýhafinn þegar Keflvíkingar fengu dæmda vítaspyrnu. Stefan Alexander Ljubicic steig á vítapunktinn gegn sínum gömlu félögum en skaut í stöngina.

HK-ingar refsuðu fyrir vítaklúður Keflvíkinga og náðu forystunni á 16. mínútu. Þá skoraði Karl Ágúst Karlsson með skoti úr vítateignum eftir glæsilegt einstaklingsframtak.

HK tvöfaldaði forystuna á 24. mínútu þegar Tumi Þorvarsson reyndi skot sem stefndi framhjá en fór af varnarmanni Keflavíkur og þaðan í netið, sjálfsmark.

Bart Kooistra innsiglaði svo sigur heimamanna á 70. mínútu þegar hann hirti boltann af Sindra Kristni Ólafsyyni í marki Keflavíkur þegar markvörðurinn var að dóla sér með boltann fyrir utan vítateig. Kooistra kom boltanum svo auðveldlega í markið.

