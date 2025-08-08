Adam Árni Róbertsson skoraði þrennu fyrir Grindavík þegar liðið vann ótrúlegan 3:2 endurkomusigur á Leikni úr Reykjavík í 16. umferð 1. deildar karla í Grindavík í kvöld.
Grindavík er eftir sigurinn áfram í áttunda sæti deildarinnar en nú með 17 stig. Leiknir er sem fyrr á botni deildarinnar með tíu stig.
Leiknir hóf leikinn af feikna krafti enda var staðan orðin 0:2 eftir aðeins 13 mínútna leik. Fyrst skoraði Kári Steinn Hlífarsson með laglegum skalla af stuttu færi eftir frábæra fyrirgjöf Shkelzen Vezeli af vinstri kanti.
Shkelzen skoraði svo sjálfur með stórbrotnu skoti lengst fyrir utan vítateig.
Ekki leið þó á löngu þar til Adam Árni hófr að láta til sín taka. Hann minnkaði muninn nánast með skoti á marklínu á 22. mínútu og jafnaði svo metin á 34. mínútu, aftur af örstuttu færi.
Sigurmarkið skoraði hann svo á 82. mínútu með skalla af stuttu færi.