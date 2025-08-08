Radic skaut Njarðvík á toppinn

Njarðvík tyllti sér á topp 1. deildar karla í knattspyrnu með því að leggja Selfoss að velli, 2:1, í 16. umferð deildarinnar í Njarðvík í kvöld.
Njarðvík er á toppnum með 34 stig, stigi á undan ÍR sem er með 33 stig. Selfoss er í níunda sæti með 13 stig.
Raúl Tanque kom Selfossi yfir með marki úr vítaspyrnu á 19. mínútu áður en Dominik Radic jafnaði metin fyrir Njarðvíkinga níu mínútum síðar.
Radic fékk upplagt tækifæri til þess að koma Njarðvík yfir snemma í síðari hálfleik þegar heimamenn fengu dæmda vítaspyrnu er leikmaður Selfoss handlék knöttinn innan vítateigs.
Hann skaut hins vegar framhjá úr vítaspyrnunni. Títtnefndur Radic bætti hins vegar fyrir vítaklúðrið þegar hann skoraði sigurmark Njarðvíkur 11 mínútum fyrir leikslok.