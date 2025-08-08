Þórsarar í þriðja sætið

Þór frá Akureyri vann sætan sigur á Fylki, 2:1, þegar liðin áttust við í 16. umferð 1. deildar karla í knattspyrnu í Árbænum í kvöld.
Með sigrinum fóru Þórsarar upp í þriðja sæti deildarinnar, þar sem liðið er með 30 stig. Fylkir er í slæmum málum í botnbaráttunni með 11 stig í tíunda sæti.
Eyþór Aron Wöhler kom Fylki yfir á 13. mínútu með marki úr vítaspyrnu en Juan Guardia jafnaði metin fyrir Þór sex mínútum síðar þegar hann skoraði eftir darraðardans í kjölfar hornspyrnu.
Hinn 16 ára gamli Einar Freyr Halldórsson tryggði Þórsurum svo stigin þrjú sjö mínútum fyrir leikslok þegar hann fékk boltann rétt fyrir framan D-bogann hægra megin, tók laglegan snúning og þrumaði boltanum svo niður í nærhornið.
Var þetta fyrsta deildarmark þessa bráðefnilega miðjumanns á ferlinum.